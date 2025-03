https://news.day.az/medicine/1739424.html

Мужское ожирение оказалось опаснее женского

Ученые Лундского университета выяснили, что большая окружность талии у мужчин связана с повышенным риском развития рака, причем эта связь сильнее, чем у женщин. Как передает Day.Az, исследование было опубликовано в журнале The Journal of the National Cancer Institute (JNCI).