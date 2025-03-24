Мужское ожирение оказалось опаснее женского

Ученые Лундского университета выяснили, что большая окружность талии у мужчин связана с повышенным риском развития рака, причем эта связь сильнее, чем у женщин.

Как передает Day.Az, исследование было опубликовано в журнале The Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

В исследовании приняли участие 339 190 человек из Швеции, которые проходили медицинские обследования, включая измерения индекса массы тела и окружности талии, в период с 1981 по 2019 год. Средний возраст участников составил 51,4 года. В течение 14 лет ученые отслеживали развитие рака среди испытуемых.

Результаты показали, что у мужчин увеличение окружности талии на 11 см было связано с 25%-ным увеличением риска онкологических заболеваний, связанных с ожирением. В то время как повышение индекса массы тела увеличивало вероятность развития рака на 19%. У женщин увеличение обхвата талии на 12 см приводило к повышению риска рака на 13%.

Кроме того, исследователи установили, что ожирение, особенно "центральное", ведет к увеличению уровня инсулина в крови у мужчин. Высокий уровень инсулина ускоряет рост злокачественных опухолей.

Ученые объясняют, что у мужчин чаще накапливается висцеральный жир в брюшной полости, в то время как у женщин преимущественно образуется подкожный и периферический жир. Поэтому для мужчин окружность талии является более точным индикатором риска рака, чем для женщин.