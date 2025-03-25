Врач назвала один из первых симптомов ХОБЛ у курильщиков

Так называемый "кашель курильщика" может быть одним из первых симптомов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как передает Day.Az, в беседе с aif.ru она указала на этот кажущийся курильщикам безобидный признак опасного заболевания.

Первыми признаками ХОБЛ, уточнила Чернышова, можно считать кашель с мокротой и одышку. "Многие считают это безобидным следствием курения. Однако это первый звонок к развитию тяжелого заболевания", - предупредила врач.

ХОБЛ может развиться из-за работы с пылью или иными вредными частицами в воздухе, а также из-за недостаточного питания и дефицита витамина С, уточнила доктор. Человек с этим диагнозом должен бросить курить на любой стадии заболевания - от этого зависит, сколько еще лет он проживет.

Кроме того, при ХОБЛ нужно много двигаться и заниматься физическим трудом - чем меньше человек двигается, тем быстрее у него ограничивается физическая активность, предупредила Чернышова. "Конечно, пациент должен получать адекватное лечение, назначенное ему врачом, соблюдать все рекомендации и всеми силами избегать обострений заболеваний, потому что каждое обострение уносит часть легочной ткани и ухудшает течение заболевания", - констатировала терапевт.