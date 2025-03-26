Невролог предупреждает о нестандартных проявлениях эпилепсии

Среди людей распространено мнение, что эпилепсия проявляется потерей сознания, судорогами и слюнотечением.

Как передает Day.Az, врач-невролог медицинской компании "СберЗдоровье" Полина Лепилова рассказала "Известиям" о том, как еще может выглядеть приступ и как правильно помочь человеку в этот момент. Ежегодно в мире 26 марта отмечается День больных эпилепсией.

"Эпилепсия - широко распространенное хроническое неврологическое заболевание. По данным Всемирной организации здравоохранения, оно есть примерно у 50 млн человек. Эпилепсия возникает из-за аномальной активности нейронов головного мозга и характеризуется повторными спонтанными приступами", - уточнила она.

Приступы могут быть фокальные и генерализованные. Первые могут возникать из-за аномальной активности нервных клеток в одной области мозга с потерей или без потери сознания у человека. Симптомами фокального припадка без нарушения сознания могут быть моторные проявления: подергивания мышц, судороги в одной части тела, например, руке или ноге; сенсорные - покалывание или онемение кожи, вспышки света перед глазами, странные запахи или вкусы; психические - чувство страха, эйфории.

Если же припадок сопровождается нарушением сознания, то человек может выглядеть отрешенным или растерянным, перестает отвечать на вопросы и контактировать, а после него может не помнить, что произошло. Также иногда возникают автоматизмы - повторяющиеся движения, такие как чмокание губами, жевание, хождение по кругу, бесцельные движения руками.

"Генерализованные припадки затрагивают оба полушария мозга и часто сопровождаются потерей сознания. Они могут проявляться по-разному, например, потерей сознания и ритмичным напряжением, и расслаблением мышц; кратковременной потерей сознания - около 5-10 секунд, при которой пациент замирает, не реагирует на внешние стимулы, а после возвращается к нормальной деятельности, не помня этот эпизод; короткими и резкими подергиваниями мышц рук или ног, возникающими иногда сериями", - пояснила специалист.

Для диагностирования эпилепсии необходимо обратиться к врачу-неврологу. Важно детально описать приступ - например, со слов очевидцев, или показать записанное ими видео припадка, а также рассказать, есть ли это заболевание у близких родственников.

"В качестве лечения эпилепсии применяются противоэпилептические препараты. Обычно начинают терапию с одного средства, но может быть рекомендована их комбинация. Особенно важно отметить, что противоэпилептические препараты необходимо принимать постоянно и без перерывов для снижения риска возникновения припадка. При отсутствии клинического эффекта от консервативной терапии может быть назначено хирургическое лечение", - отметила Лепилова.

По ее словам, в качестве профилактики эпилепсии важна вакцинация против нейроинфекций, например, от менингококка. Также следует избегать триггеров - мигающего света, недосыпания, отказаться от алкогольных напитков. Чтобы помочь человеку, у которого возник приступ с судорогами и нарушением сознания, надо следовать нескольким правилам. Сначала необходимо его уложить на бок и подложить под голову что-то мягкое, например, подушку или одежду. Также важно проследить, чтобы рядом не было острых предметов. Еще нужно засечь время приступа, и если его продолжительность более пяти минут, то необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Не следует сдерживать движения человека и во время приступа вставлять в рот ложку или другие предметы. Это опасно и может привести к травме зубов или вызвать аспирацию - попадание инородных тел в дыхательные пути. Также нельзя делать искусственное дыхание, если нет остановки сердца, давать воду или лекарства.

"Многие думают, что эпилепсия - это наследственное заболевание, однако лишь 30% случаев связаны с генетикой. Еще одно заблуждение - что заболевание неизлечимо, но 70% пациентов с эпилепсией достигают ремиссии на фоне терапии. Также важно отметить, что при приеме лекарственных средств и контроле приступов большинство пациентов ведет обычную жизнь, в том числе возможна беременность - под наблюдением врача", - подытожила специалист.