Чем опасна ноктурия?

Необходимость просыпаться более одного раза за ночь, чтобы сходить в туалет, или ноктурия, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом предупредил уролог медицинской компании "СберЗдоровье" Павел Низин.

Опасные причины частого ночного мочеиспускания врач раскрыл "Ленте.ру".

По словам врача, позывы в туалет по ночам - это один из характерных признаков диабета. "При сахарном диабете повышенный уровень глюкозы в крови провоцирует усиленное выделение мочи, что может проявляться частыми ночными позывами. При несахарном диабете это явление связано со снижением выработки антидиуретического гормона, который должен задерживать воду в организме", - объяснил доктор.

Кроме того, ноктурия может возникать при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, а также урологических заболеваниях, например, цистите или пиелонефрите. При этом у мужчин в возрасте причиной ноктурии является развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы, продолжил Низин. "При этом заболевании простата увеличивается в размерах и давит на мочеиспускательный канал, тем самым стимулируя позывы к мочеиспусканию", - добавил врач.

Еще одной причиной ночных позывов в туалет может быть синдром обструктивного апноэ сна. Из-за этого заболевания может возникать тахикардия, которая приводит к расширению сосудов и некоторым гормональным процессам, что ускоряет выведение натрия и воды из организма, в том числе и в ночное время, уточнил специалист.