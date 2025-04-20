Раскрыто неочевидное последствие курения

"Во-первых, воздействие химических соединений, содержащихся в табачном дыме, ведет к постоянному раздражению слизистой оболочки полости рта и носа. Табачный дым содержит тысячи химических веществ, включая никотин, смолы, формальдегид, аммиак и тяжелые металлы. Эти вещества обладают токсическим эффектом, вызывают воспаление и уменьшают способность рецепторов адекватно воспринимать вкусовые и обонятельные раздражители", - отметил врач.

Во-вторых, горячий дым вызывает микроповреждения слизистой оболочки, а в некоторых случаях и ожоги. Это может привести к дегенерации и атрофии вкусовых сосочков языка, снижая их способность различать вкусовые оттенки.

"Интересно, что основные вкусовые ощущения (соленый, сладкий, горький, кислый) при этом не исчезают полностью, однако их интенсивность значительно снижается. В результате курильщики часто отдают предпочтение более ярко выраженным вкусам - острой, соленой, насыщенной специями пище, которая компенсирует потерю чувствительности рецепторов. Обоняние страдает еще сильнее, поскольку табачный дым непосредственно воздействует на обонятельный эпителий, расположенный в верхних отделах носовой полости. Никотин и другие вещества могут вызывать воспаление слизистой, снижая проходимость воздушных потоков к рецепторам, а также прямо повреждать обонятельные нейроны, что ведет к ослаблению восприятия запахов", - рассказал доктор.

При этом, по словам врача, бездымные табачные изделия, такие как снюсы, способны оказывать еще более выраженное влияние на вкусовые рецепторы. Это связано с тем, что активные вещества длительно контактируют со слизистой оболочкой полости рта, вызывая локальное раздражение и изменение чувствительности рецепторов.