https://news.day.az/medicine/1745329.html

Ученые открыли 60 генов, связанных с врожденными пороками сердца

Международная группа ученых из Детского консорциума по геномике сердца (PCGC) идентифицировала 60 ключевых генов, мутации в которых значительно повышают риск развития врожденных пороков сердца (ВПС). Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.