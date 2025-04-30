Найден способ лишить раковые клетки маскировки от иммунитета

Команда сосредоточилась на процессе трансляции - этапе синтеза белков в клетке. Специалисты обнаружили, что преднамеренное нарушение этого механизма в раковых клетках приводит к производству десятков аномальных белков, которые становятся идеальными мишенями для иммунной системы.

"Когда мы нарушили процесс трансляции в клетках меланомы, они начали производить 34 специфических аномальных белка, которые иммунная система легко распознает как угрозу", - объяснили авторы открытия.

При сочетании нового метода с существующими видами иммунотерапии исследователям удалось добиться значительного уменьшения или полного исчезновения опухолей у 40% подопытных мышей. Это особенно важно, поскольку тестируемый тип меланомы ранее практически не реагировал на иммунотерапию.

Новый подход может решить одну из главных проблем современной онкологии - ограниченную эффективность иммунотерапии, которая в настоящее время помогает лишь 20% пациентов.

Ученые обнаружили, что уровень определенных ферментов, обеспечивающих точность трансляции, может служить новым прогностическим маркером успешности лечения.

Исследователи уже начали тестировать метод на моделях рака молочной железы, поджелудочной железы и колоректального рака.