Невролог перечислил неочевидные признаки болезни Паркинсона

Мелкий почерк, нарушения сна, тремор, депрессия могут быть признаками развития болезни Паркинсона.

Как передает Day.Az, об этом сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

"Ранние признаки могут быть неочевидны: снижение обоняния, запоры, нарушения сна, депрессия без видимых причин", - рассказал Мартынов.

По его словам, у человека также возможно появление дрожи в покое, причем чаще всего одной руки, а замедленность движений и мелкий почерк могут стать первыми "звоночками" развивающейся болезни.

Невролог отметил, что раннее начало терапии существенно замедлит развитие болезни Паркинсона.