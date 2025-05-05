https://news.day.az/medicine/1750318.html Невролог перечислил неочевидные признаки болезни Паркинсона Мелкий почерк, нарушения сна, тремор, депрессия могут быть признаками развития болезни Паркинсона. Как передает Day.Az, об этом сообщил врач-невролог Владимир Мартынов. "Ранние признаки могут быть неочевидны: снижение обоняния, запоры, нарушения сна, депрессия без видимых причин", - рассказал Мартынов.
Невролог перечислил неочевидные признаки болезни Паркинсона
Мелкий почерк, нарушения сна, тремор, депрессия могут быть признаками развития болезни Паркинсона.
Как передает Day.Az, об этом сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.
"Ранние признаки могут быть неочевидны: снижение обоняния, запоры, нарушения сна, депрессия без видимых причин", - рассказал Мартынов.
По его словам, у человека также возможно появление дрожи в покое, причем чаще всего одной руки, а замедленность движений и мелкий почерк могут стать первыми "звоночками" развивающейся болезни.
Невролог отметил, что раннее начало терапии существенно замедлит развитие болезни Паркинсона.
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