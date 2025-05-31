У «спящих» раковых клеток нашли новую опасность

Ученые из Тель-Авивского университета установили, что белки OVOL помогают раковым клеткам переходить в спящий режим и "пробуждаться" очень агрессивными. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling (SciSig), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые сосредоточились на самой опасной форме рака молочной железы - тройном негативном. Используя трехмерную модель опухоли, исследователи генетически модифицировали раковые клетки, заставив их вырабатывать повышенное количество белков OVOL. В норме они принимают участие в развитии эпителиальных тканей.

Оказалось, что усиленная экспрессия OVOL1 и OVOL2 останавливает цикл деления раковых клеток и вводит их в состояние спячки. Этот эффект подтвердился и в экспериментах на мышах, которым пересадили человеческую опухолевую ткань - рост рака у животных значительно замедлился.

У этого положительного, на первый взгляд, эффекта, обнаружилась другая сторона. Анализ тканей молочной железы у пациентов с раком показал, что OVOL1 помогает клеткам временно "затаиться", переждать неблагоприятные условия и выжить. Когда уровень белка снижается, клетки "просыпаются" и становятся еще более агрессивными.

Ученые также выяснили, что определенные факторы роста усиливают активность OVOL1, тогда как гормон эстроген, наоборот, подавляет ее. Это может объяснять, почему у пациентов с низким уровнем эстрогеновых рецепторов и высоким уровнем OVOL1 чаще развивается агрессивная форма болезни и снижается вероятность выживания.

Дополнительные эксперименты показали, что OVOL1 вызывает накопление нестабильных молекул (свободных радикалов в клетках). Эти молекулы вызывают повреждение ДНК и останавливают деление клеток, вводя их в состояние покоя. Однако при длительном воздействии они нарушают целостность генетического материала и работу белков, отвечающих за восстановление ДНК.