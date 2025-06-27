Уролог назвал неочевидные симптомы рака почки

Рак почки - это злокачественное новообразование, которое развивается из клеток почечной ткани, чаще всего из эпителия почечных канальцев. Заболевание обычно поражает людей старше 40 лет, чаще мужчин.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказал врач-уролог, андролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Карен Мкртчян.

По его словам, рак почки нередко выявляется случайно при проведении УЗИ или КТ, так как на ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно. Наиболее распространенной формой же считается почечно-клеточный рак. При первой стадии симптомы отсутствуют в 87%, а при третей стадии - у 36%.

Классической триадой симптомов Мкртчян назвал боль в боку, кровь в моче, пальпируемое образование. Одним из наиболее частых симптомов, по его словам, является гематурия - наличие крови в моче, которая может быть заметна визуально или обнаруживаться только при лабораторных анализах.

"Также пациенты могут ощущать тупую или ноющую боль в поясничной области, не связанную с физической нагрузкой. При прогрессировании заболевания возможно образование плотного опухолевого образования, прощупываемого в животе или сбоку", - предупредил Мкртчян.

Кроме того, он рассказал, что среди общих симптомов часто наблюдаются слабость, потеря аппетита, снижение массы тела, периодическое повышение температуры тела и повышенное артериальное давление. В некоторых случаях рак почки проявляется только тогда, когда уже распространился за пределы органа, поражая близлежащие ткани или давая метастазы в отдаленные органы - легкие, печень, головной мозг и особенно часто в кости.

"Лапароскопическая резекция почки и лапароскопическая нефрэктомия - золотой стандарт в лечении рака почки. Малоинвазивное лечение без разрезов позволяет через проколы удалить опухоль почки, если позволяет стадия заболевания - сохранить почку. С минимальным болевым синдромом в послеоперационном периоде и сроком госпитализации от одних суток до трех", - заявил врач.

Метастатическое поражение костей при раке почки сопровождается сильным болевым синдромом, ограничением подвижности, патологическими переломами и значительным снижением качества жизни пациента. Для борьбы с этим проявлением болезни может использоваться паллиативное лечение с применением радиофармпрепаратов, одним из которых является "Самарий-153". Это радиоактивный изотоп, который вводится внутривенно и избирательно накапливается в участках костной ткани, где имеются метастазы.