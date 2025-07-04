Врач рассказал о наиболее частых первых симптомах рака почки

Почечно-клеточный рак является наиболее частым злокачественным новообразованием почки, и для того, чтобы не допустить его развития, необходимо знать о первых симптомах заболевания.

Как передает Day.Az, об этом сообщил "Газете.Ru" врач-онкоуролог "СМ-Клиника" Дебо Бёден.

По его словам, зачастую это онкозаболевание встречается у мужчин старше 50 лет, на вероятность появления недуга влияет образ жизни. Злоупотребление фастфудом, энергетическими напитками или алкоголем, а также курение повышают риск заболевания в 3-4 раза.

Кроме того, эксперт отметил, что рак почки может длительное время протекать и без симптомов, но если болезнь начнет прогрессировать, то организм обязательно будет подавать сигналы.

"Кровь в моче - первый тревожный звоночек. Даже незначительное количество кровянистой примеси может быть ранним симптомом онкологического процесса в почке. Иногда моча приобретает выраженный розовый или красноватый оттенок, что свидетельствует о внутреннем кровотечении, сопровождающем раковую опухоль", - сказал врач.

Кроме того, заболевание может проявляться через боли в пояснице или боку, которые при развитии опухолевого процесса становятся интенсивными. Также постоянная отечность ног или системная интоксикация организма, которая выражается в беспричинной потере веса, слабости и субфебрильной температуре, могут указывать на наличие рака почки.

Помимо этого, в список дополнительных симптомов входят гипертензия (повышение артериального давления), анемия (снижение уровня гемоглобина), варикоцеле (варикоз вен яичек у мужчин, возникающий из-за давления опухоли на вены) и уплотнение в брюшной полости, которое можно прощупать.

Эксперт отметил, что не стоит откладывать визит к врачу в случае проявления любого из симптомов, поскольку рак почки является тяжелым и опасным заболеванием. Если выявить его в ходе ранней диагностики, то лечение будет проходить хорошо.