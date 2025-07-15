Ученые рассказали о прорыве в лечении рака

Через 50 лет выживаемость после лечения онкологии увеличится в четыре раза.

Как передает Day.Az, об этом рассказал ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании, профессор Стивен Поуис в интервью Telegraph.

"Рак легких станет "намного реже" благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы", - отметил он.

Как считает профессор, методы лечения рака развиваются такими темпами, что диагноз больше не должен восприниматься как приговор.