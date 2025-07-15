https://news.day.az/medicine/1767884.html Ученые рассказали о прорыве в лечении рака Через 50 лет выживаемость после лечения онкологии увеличится в четыре раза. Как передает Day.Az, об этом рассказал ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании, профессор Стивен Поуис в интервью Telegraph.
Ученые рассказали о прорыве в лечении рака
Через 50 лет выживаемость после лечения онкологии увеличится в четыре раза.
Как передает Day.Az, об этом рассказал ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании, профессор Стивен Поуис в интервью Telegraph.
"Рак легких станет "намного реже" благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы", - отметил он.
Как считает профессор, методы лечения рака развиваются такими темпами, что диагноз больше не должен восприниматься как приговор.
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