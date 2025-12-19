Названа неожиданная опасность плохого сна для мозга

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что у людей с нарушениями сна мозг выглядит старше хронологического возраста. Работа опубликована в журнале EBioMedicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 27,5 тысячи человек среднего и пожилого возраста из UK Biobank, которым проводили МРТ головного мозга. С помощью машинного обучения ученые оценили "биологический возраст" мозга, сопоставив его с фактическим.

Качество сна рассчитывалось по пяти параметрам: хронотип (совы или жаворонки), продолжительность сна, бессонница, храп и дневная сонливость. У людей с низкими показателями мозг в среднем выглядел на один год старше их реального возраста. При этом каждая единица снижения "индекса сна" соответствовала ускорению старения мозга примерно на полгода.

Ученые также выявили связь между плохим сном и хроническим слабовыраженным воспалением: этот фактор объясняет около 10% ускоренного старения мозга. По мнению авторов, к механизму могут быть причастны и другие процессы - от нарушения "системы очистки" мозга, активной во время сна, до влияния сна на сердечно-сосудистое здоровье.

"Поскольку сон можно улучшить, это открывает возможность замедлить старение мозга и, возможно, снизить риск когнитивных нарушений", - подчеркнула ведущий автор исследования Абигейл Доув.