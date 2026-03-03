Ученые впервые раскрыли причину опасного побочного эффекта статинов

Прием статинов - одних из самых назначаемых препаратов для снижения холестерина - нередко сопровождается мышечными болями, слабостью и быстрой утомляемостью. Именно эти побочные эффекты становятся главной причиной, по которой пациенты отказываются от жизненно важной терапии. Новое исследование ученых Колумбийского университета проливает свет на возможный молекулярный механизм этого явления. Работа опубликована в журнале Journal of Clinical Investigation (JCI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как объяснил руководитель исследования, заведующий кафедрой физиологии и клеточной биофизики Колумбийского университета Эндрю Маркс, проблема может быть связана с "побочным" связыванием статинов не с их основной мишенью - ферментом синтеза холестерина, - а с белком в мышечных клетках. Речь идет о рианодиновом рецепторе - ключевом элементе, регулирующем поток ионов кальция внутри мышечного волокна.

Используя криоэлектронную микроскопию, позволяющую рассматривать структуры на уровне отдельных атомов, исследователи впервые напрямую зафиксировали, как один из широко применяемых статинов - симвастатин - связывается с этим белком. Оказалось, что молекула препарата может закрепляться сразу в двух участках рианодинового рецептора, переводя его в "открытое" состояние. В результате кальций начинает неконтролируемо выходить в цитоплазму мышечной клетки.

Такой "утечкой" кальция можно объяснить многие симптомы, отмечают авторы работы. Избыток ионов нарушает нормальное сокращение мышц и может активировать ферменты, разрушающие мышечную ткань, что и приводит к боли, слабости и снижению выносливости.

По словам Маркса, этот механизм, вероятно, не объясняет все случаи мышечных побочных эффектов при приеме статинов, но даже если он актуален лишь для части пациентов, речь все равно идет о миллионах людей. Это открывает возможности для более точечной помощи тем, кто сегодня вынужден отказываться от терапии, защищающей от инфаркта и инсульта.

Полученные структурные данные также указывают на перспективы создания "улучшенных" статинов. Теоретически молекулу можно модифицировать так, чтобы она сохраняла способность снижать холестерин, но больше не связывалась с рианодиновым рецептором в мышцах. Сейчас команда Маркса уже работает с химиками над такими вариантами препаратов.