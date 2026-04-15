Назван вид рака, при котором часто возникает изжога

Рак пищевода может долгое время оставаться незамеченным, так как нередко проявляется лишь изжогой, которую многие считают безобидной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила основательница благотворительной организации Heartburn Cancer UK Мими МакКорд в комментарии Daily Mail.

По ее словам, люди часто годами игнорируют симптомы кислотного рефлюкса, принимая их за обычную реакцию на пищу и снимая дискомфорт лекарствами. Однако регулярная изжога может указывать на изменения в пищеводе и повышенный риск серьезных заболеваний, включая рак пищевода.

Одним из таких состояний является пищевод Барретта - предраковое изменение слизистой оболочки, которое развивается на фоне длительного воздействия желудочной кислоты. Это состояние увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, если его вовремя не выявить.

Эксперт подчеркивает, что тревожным сигналом считается изжога или рефлюкс, сохраняющиеся в течение трех недель и более. В таких случаях важно обратиться к врачу, а не ограничиваться самолечением.

Специалисты отмечают, что ранняя диагностика играет ключевую роль: на начальных стадиях заболевание может протекать почти бессимптомно, что затрудняет его своевременное выявление.