Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Украины Володимиру Зеленскому
25 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Украины Володимиру Зеленскому.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства поздравил Президента Украины с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.
Поблагодарив главу нашего государства за поздравление и добрые слова, Володимир Зеленский отметил, что с удовлетворением вспоминает недавний визит Президента Ильхама Алиева в его страну. Президент Азербайджана выразил главе Украинского государства признательность за гостеприимство, оказанное в рамках визита.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о дальнейших двусторонних связях.
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