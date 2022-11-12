Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
12 ноября Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Франции сообщил, что встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 18-го Саммита организации Франкофонии, который состоится 19 ноября, и еще раз выразил намерение Франции внести вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями об итогах проведённой в четырёхстороннем формате пражской встречи с участием Азербайджана, Армении, Европейского Союза и Франции и вытекающих из нее вопросах.
Президент Ильхам Алиев отметил важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Глава государства довел до внимания, что заявления, озвученные в последние дни Арменией, противоречат нормализации отношений между двумя странами и мирной повестке дня.
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