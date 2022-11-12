https://news.day.az/officialchronicle/1510967.html Президент Ильхам Алиев: В процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном важна демонстрация беспристрастного подхода
Президент Ильхам Алиев: В процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном важна демонстрация беспристрастного подхода
В процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном важна демонстрация беспристрастного подхода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Президент Ильхам Алиев отметил важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Глава государства довел до внимания, что заявления, озвученные в последние дни Арменией, противоречат нормализации отношений между двумя странами и мирной повестке дня.
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