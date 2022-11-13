Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате вероломного взрыва, совершенного в центре Стамбула.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.