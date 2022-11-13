Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования Первой леди Турции Эмине Эрдоган

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила Первой леди Турции Эмине Эрдоган письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в Стамбуле.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая Эмине ханым,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, произошедшего в городе Стамбул.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым", - говорится в письме.