https://news.day.az/officialchronicle/1511101.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования Первой леди Турции Эмине Эрдоган
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования Первой леди Турции Эмине Эрдоган
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила Первой леди Турции Эмине Эрдоган письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в Стамбуле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая Эмине ханым,
Крайне опечалены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, произошедшего в городе Стамбул.
Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым", - говорится в письме.
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