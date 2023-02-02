https://news.day.az/officialchronicle/1534244.html Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане выросло верное национальной идеологии поколение
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане выросло верное национальной идеологии поколение
В Азербайджане выросло верное национальной идеологии поколение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении, адресованном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым молодежи страны по случаю 2 Февраля - Дня молодежи.
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