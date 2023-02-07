https://news.day.az/officialchronicle/1535783.html Президент Ильхам Алиев пригласил вьетнамские компании к участию в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев пригласил вьетнамские компании к участию в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана
В реализации проектов по восстановлению и строительству на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана возможно участие и вьетнамских компаний.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Вьетнама в стране Данг Мин Хоя.
Глава государства пригласил эти компании к участию в ремонтно-строительных работах.
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