https://news.day.az/officialchronicle/1620771.html Посол Азербайджана в Беларуси отозван - Распоряжение
Посол Азербайджана в Беларуси отозван - Распоряжение
Ульви Вагиф оглу Бахшалиев отозван с должности Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь и одновременно с должности постоянного полномочного представителя Азербайджанской Республики при уставных и иных органах Содружества независимых государств (СНГ).
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре