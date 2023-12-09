Посол Азербайджана в Беларуси отозван

Ульви Вагиф оглу Бахшалиев отозван с должности Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь и одновременно с должности постоянного полномочного представителя Азербайджанской Республики при уставных и иных органах Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.