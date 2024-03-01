Внесены изменения в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктами 11 и 13 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, постановляет:
Статью 11.2.4 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики (собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2012, № 9, статья 838 (Том I) изложить в следующей редакции:
"11.2.4. для производства возобновляемых источников энергии.".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре