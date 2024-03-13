Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Правительства Китая по европейским вопросам

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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