Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению утвержден следующий состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах":

Председатель Наблюдательного совета:

Эльчин Юсубов - специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Члены Наблюдательного совета:

Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Сарван Джафаров - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Анар Керимов - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Намиг Гумматов - первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.