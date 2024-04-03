Президент Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, являются совершенно необоснованными

Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, являются совершенно необоснованными.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 3 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Ильхам Алиев сказал, что проведенные в Берлине переговоры министров иностранных дел по тексту мирного договора были полезными с точки зрения продвижения процесса и есть необходимость в ускорении переговоров.

Глава государства также подчеркнул, что звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, являются совершенно необоснованными.

Президент Ильхам Алиев заявил, что на проведенной 2 апреля в Париже пресс-конференции с Энтони Блинкеном министр иностранных дел Франции сказал неправду, обвинив Азербайджан в непризнании территориальной целостности Армении и в том, что он является источником опасности для Армении.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан привержен заявлению, принятому на встрече в Праге в 2022 году, и Алма-Атинскому заявлению.