Главы Азербайджана и России обсудили в Баку ряд вопросов региональной повестки дня

Главы Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили в Баку ряд вопросов региональной повестки дня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым.

"На переговорах был рассмотрен и целый ряд вопросов региональной повестки дня, естественно, с учетом той роли, которую Азербайджан играет в Каспийском регионе и Закавказье. Затрагивались и актуальные международные темы", - отметил российский лидер, подчеркнув, что во внешней политике обе страны твердо придерживаются принципа верховенства международного права, суверенитета и невмешательства во внутренние дела.