Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Президент, дорогой Брат.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство с праздником Рамазан.

По случаю нашего благословенного праздника, который, я надеюсь, принесет исламскому миру и всему человечеству мир и спокойствие, я молю Всевышнего об укреплении нашей солидарности и единства.

От имени моего народа и от себя лично желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана - добрых дней и благополучия", - говорится в письме.