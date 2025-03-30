Число жертв землетрясения в Бангкоке растет

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 17 человек, 32 человека получили ранения, а 83 числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую информацию предоставила городская администрация.

По опубликованным данным, наибольшее количество жертв - девять человек - пришлись на обрушение строящегося здания Управления генерального аудитора на севере Бангкока. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Сильное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. Согласно данным метеорологической службы Таиланда, магнитуда составила 8,2. Число жертв превысило 1 тысячу. Также пострадал Таиланд, где толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах. Власти Таиланда присвоили землетрясению третий уровень из четырех, классифицировав его как крупное бедствие.