https://news.day.az/officialchronicle/1740531.html Первая леди Узбекистана поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Новруз Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Новруз. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится: "Уважаемая Мехрибан ханым.
Первая леди Узбекистана поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Новруз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемая Мехрибан ханым.
Сердечно поздравляю Вас с праздником Новруз, являющимся уникальным олицетворением пробуждения и обновления природы, тысячелетних традиций и добрых обычаев наших народов.
В восточный Новый год желаю Вам и членам Вашей семьи счастья, успехов и прекрасного настроения. Желаю Вашей родной стране благополучия, процветания и мира."
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