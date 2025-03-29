Первая леди Узбекистана поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Новруз

Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан ханым.

Сердечно поздравляю Вас с праздником Новруз, являющимся уникальным олицетворением пробуждения и обновления природы, тысячелетних традиций и добрых обычаев наших народов.

В восточный Новый год желаю Вам и членам Вашей семьи счастья, успехов и прекрасного настроения. Желаю Вашей родной стране благополучия, процветания и мира."