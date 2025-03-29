Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Рамазан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю праздника Рамазан.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие сестры и братья!

Передаю вам и всем нашим соотечественникам, проживающим в различных уголках мира, поздравления с праздником Рамазан, желаю счастья вашим семьям, изобилия вашим домам.

Да примет Аллах ваш пост и молитвы.

С праздником Рамазан!"