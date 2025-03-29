https://news.day.az/officialchronicle/1740537.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Рамазан - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю праздника Рамазан. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Рамазан - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю праздника Рамазан.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогие сестры и братья!
Передаю вам и всем нашим соотечественникам, проживающим в различных уголках мира, поздравления с праздником Рамазан, желаю счастья вашим семьям, изобилия вашим домам.
Да примет Аллах ваш пост и молитвы.
С праздником Рамазан!"
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