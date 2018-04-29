Закир Гасанов посетил китайскую компанию “Poly Technologies”
29 апреля 2018 13:09 153
В рамках визита в Китай министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил компанию "Poly Technologies", которая входит в военно-промышленный комплекс этой страны, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в воскресенье. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В ходе встречи с руководством компании генерал-полковник Закир Гасанов был подробно проинформирован о деятельности военно-промышленного предприятия. Затем министр обороны ознакомился с современной военной техникой и другой продукцией военного назначения, производимыми на предприятии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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