Associated Press рассказал, почему не состоится "карабахский футбол" сепаратистов - ПОДРОБНОСТИ

Авторитетное новостное агентство Associated Press озаботилось судьбой футбола на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

В самопровозглашенном образовании любят погонять мячик. Футбол, как надо понимать, там считают одним из символов государственности и явным признаком готовности того или иного территориально-этнического образования к "независимости".

Associated Press, конечно, не вдается в такие тонкости, а с оттенком сожаления констатирует факт того, что команда есть, форма есть, даже тренировки есть, однако все это "сложно назвать командой из-за отсутствия соперников".

Агентство отмечает, что отсутствие соперников у карабахской "сборной" имеет политические причины. УЕФА не разрешает "команде" участвовать в каких-либо соревнованиях. В европейской футбольной организации не разрешают принимать участие в официальных соревнованиях непризнанным республикам, поясняет издание, добавляя, что представители НК могут в данный момент участвовать только в чемпионате мира среди непризнанных государств и панармянских играх.

"УЕФА и ФИФА проводят общую политику, запрещающую командам участвовать в соревнованиях, если они не представляют международно признанную страну или территорию. Эта политика была ослаблена, когда Гибралтар и Косово присоединились к ФИФА в 2016 году, несмотря на то, что были лишь частично признаны", - пишет издание, добавляя, что все запросы НК стать членом УЕФА были безуспешными.

Последнюю такую попытку сепаратисты предприняли в прошлом году. Видимо, на волне успехов азербайджанского "Карабаха".

Кстати, перепечатав статью, армянские СМИ сознательно опустили одну важную деталь - фактор азербайджанского ФК "Карабах". Associated Press считает наличие в Азербайджане клуба с таким названием и успехи агдамцев в прошлом году в Лиге чемпионов раздражающим фактором для сепаратистов. АР отмечает, что ФК "Каабах" раньше базировался в Агдаме, полностью разрушенном во время войны 1988-94 годов, которую Associated Press называет "шестилетней сепаратистской войной". Издание также подчеркивает, что базирующийся сегодня в Баку клуб поддерживается государством и имеет огромную армию фанатов.

А что имеет футбол сепаратистов? Как и весь Карабах, он являет собой картину безрадостную.

"Реальность игры в футбол в Нагорном Карабахе сильно отличается от блеска Лиги чемпионов, - пишет Associated Press. - Дорога из грязи ведет к входу на стадион Степанакерта, а старый автомобиль "Лада" припаркован на трассе, окружающей поле. Металлические отходы ржавеют на краю трибуны, а молодежная команда тренируется на другом конце".

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Зульфугар Ибрагимов