Армянское лобби подставляет США, пытаясь подорвать сотрудничество с Азербайджаном

Когда в конце мая Президент США Дональд Трамп направил содержательные послания Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия АДР, а затем и запуска "Южного газового коридора", армянские аналитики растерялись. Они не знали, как комментировать содержание посланий и как представить их в негативном свете, на фоне которого жалкая роль Армении не будет выглядеть столь уныло. После распиаренного Ереваном поздравления Трампа Николу Пашиняну в связи с его избранием премьером, агитпроп шумел об особой роли Армении для США и чуть ли не поддержке американской администрацией провокационных заявлений, сделанных новым премьером в оккупированном Карабахе. Армянской стороне очень хотелось верить, что Штаты больше не заинтересованы в Азербайджане, что ЮГК и прочие азербайджанские проекты внимания американцев отныне не занимают.

Однако вскоре пришло отрезвление и разочарование.

В принципе, в отличие от некоторых других западных стран и, тем более, евроструктур, в Вашингтоне умеют видеть чуть дальше и не поддаваться эмоциям. Отношения с США у Азербайджана всегда были ровно хорошими, без обострений, резких подъемов и падений. Какими они и должны быть между стабильными партнерами, заинтересованными друг в друге (это можно отнести и к отношениям между Баку и Москвой).

Проще говоря, между Азербайджаном и Соединенными Штатами существует стабильный интерес. И существовал он всегда, все годы независимости нашей страны. Бывали, конечно, трения и недопонимания, но до статуса проблем они никогда не доходили. В США сразу поняли важность Азербайджана, увидели его возможности и перспективы.

"Крупные нефтяные месторождения Азербайджана привносят стабильность на мировой энергетический рынок. А добываемый Вами газ внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Турции и Европы. Поддерживаю продолжение Вами экономических и правовых реформ, которые укрепят успех Ваших энергетических проектов. Намерен совместно работать с Вами во имя дальнейшего благополучия, спокойствия и безопасности наших великих государств и Кавказского региона", - отметил в своем послании азербайджанскому лидеру Президент США.

Как говорится в письме по случаю ЮГК, многолетнее сотрудничество наших стран в энергетической сфере "достигло в этом году, являясь невероятным достижением, своего пика благодаря транспортировке посредством "Южного газового коридора" первого газа, который обеспечит необходимую энергетическую безопасность Европы".

Дональд Трамп не обошел вниманием и карабахский конфликт. По его мнению, высказанному в поздравительном послании по случаю 100-летия АДР, "предстоящие месяцы откроют возможности для решения нагорно-карабахского конфликта, что создаст более лучшие условия для расширения сотрудничества между США и Азербайджаном". Кстати, эта фраза поставила армянский агитпроп в тупик. Там не знают, как ее интерпретировать в пользу Армении и как убедить свою общественность, что это якобы "предостережение" Азербайджану.

А как быть с заявлением госсекретаря США Майка Помпео в связи со столетием азербайджанской государственности?

"После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан стал ценным партнером Соединенных Штатов. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего многолетнего сотрудничества и углубления нашей совместной работы в областях безопасности, энергетики и демократического управления и дальнейшего укрепления связей между нашими странами", - заявил Помпео.

Мы не случайно назвали послания из Вашингтона содержательными. Они действительно полны практического содержания во всех смыслах и не ограничиваются лишь теорией и пожеланиями расширения и укрепления.

А в это время...

А в это время определенные круги, получив трепку от армянских заказчиков, бросаются в бой, отрабатывая гонорары. Отрабатывают они их, как водится, не особо оглядываясь на официальную позицию своей страны. Возьмем таких лоббистов, как Брэд Шерман или Кристофер Смит, например. В противовес заявлениям из Белого дома, они юродствуют, стараясь внести свою ложку дегтя. Так, неугомонный Шерман в пику посланиям своего президента выступает с какими-то странными требованиями к Азербайджану. "Мы отмечаем 100-летие первой Республики Армения. Призываем Турцию снять блокаду, а Азербайджан прекратить агрессию против Арцаха", - написал на днях конгрессмен в своем аккаунте в Twitter.

Или возьмем главу Хельсинской комиссии США, конгрессмена Кристофера Смита, печально известного безумной идеей ввести санкции против Азербайджана. Причем, звучат призывы не от своего имени или имени правозащитных организаций, а оформляются под сенью Конгресса, выдаются за мнение законодательного органа Штатов и подаются в СМИ как "в Конгрессе обсудили санкции в отношении Баку", хотя никаких обсуждений не было и в помине, а была всего лишь бумажка с парой подписей.

Фактически армянские лоббисты своей антиазербайджанской деятельностью подставляют интересы США в регионе. Некоторые хотят надеяться, что Азербайджан в сферу этих интересов не входит. Но это очень большая ошибка. Ни одна держава не может исключить Азербайджан из сферы своих интересов. И более того, рассматривается она не как плацдарм, форпост или марионеточный исполнитель воли, а как партнер, нужный и выгодный. И если говорить об источнике антиазербайджанской пропаганды - Армении, то ей тут ловить, как говорится, нечего. Организация в Ереване "бархатной революции" Западом вовсе не свидетельство большого интереса. Это просто, скажем так, политический бизнес и работа, преследующая цель удержать в своих руках как можно больше, пардон, поводков. Армения не стала свободной и реально независимой, она просто передала права другому хозяину. Как бы обидно это не звучало, но истина такова. И заключается она в том, что приказ "к ноге" не меняет своей сути, на каком бы языке он не произносился.

Зульфугар Ибрагимов