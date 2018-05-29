Foreign Policy: "Почему Западу так нужен Азербайджан?"

В американском журнале Foreign Policy опубликована статья директора Центра внешней политики им. Дугласа и Сары Эллисон американского фонда Heritage Люка Коффи и директора аналитического центра Caspian Policy Center Эфгана Нифти под названием "Почему Западу так нужен Азербайджан?".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье говорится, что существует только три наземных маршрута, по которым из Азии в Европу можно поставлять энергоресурсы и другие товары: через Иран, Россию и Азербайджан. Поскольку отношения Запада с Россией и Ираном разорваны, для осуществления торговых операций стоимостью в сотни миллиардов долларов остается только один маршрут: через Азербайджан. Авторы отмечают, что торговые пути проходят через узкий проход в районе города Гянджи, так как к югу Армения оккупировала одну пятую часть территории Азербайджана.

Вашингтон только выиграет, если Европа сможет снизить свою зависимость от единого поставщика нефти и газа. В настоящее время, отмечают Коффи и Нифти, в регионе есть три крупных трубопровода, проходящих через территорию близ Гянджи в Азербайджане: трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, следующий из Азербайджана через Грузию в средиземноморский порт в Турции; трубопровод Баку-Супса, который транспортирует нефть из Каспийского моря в порт на берегу Черного моря; и Южнокавказский трубопровод, следующий из Азербайджана в Турцию, являющийся неотъемлемой частью Южного газового коридора для поставок газа в Европу.

Помимо нефтегазовых сообщений, существует и технологический коридор, соединяющий Европу с Азией. Волоконно-оптические кабели, связывающие Западную Европу с Каспийским регионом, также проходят через территорию возле Гянджи. Вторая самая длинная европейская автомагистраль, E60, соединяющая Брест на Атлантическом побережье Франции с Эркештамом на кыргызско-китайской границе, проходит через город Гянджу. Сюда можно причислить и немаловажную железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

Большое значение имеет "Гянджинский коридор" и в снабжении войск США и НАТО в рамках продолжающейся миссии НАТО в Афганистане. На пике боевых действий более трети несмертоносных материалов, в том числе топливо, продуктов питания и одежды, следующих в Афганистан, проходили через наземное и воздушное пространство Азербайджана.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, авторы пишут, что в результате войны погибло около 30 000 человек и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами. С 1992 года армянские войска оккупировали Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов Азербайджана. Рычаги давления Запада на Армению относительно ограничены. Несмотря на приход к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна, экономика и система безопасности Армении остаются зависимыми от третьей стороны.

Авторы отмечают, что США и Европа должны уделить приоритетное внимание отношениям с Баку во имя укрепления важнейших торговых, энергетических и экономических связей между Востоком и Западом. Запад должен продолжать стремиться к хорошим отношениям с Арменией, но Соединенные Штаты должны уделять больше внимания и быть реалистичными при определении своих стратегических приоритетов в регионе. Но в отличие от отношений США с Арменией, с начала 1990-х годов отношения США и Азербайджана преуспели в ряде областей, в первую очередь в энергетическом сотрудничестве и - с 11 сентября 2001 года - в борьбе с терроризмом, говорится далее в статье.

В стратегии национальной безопасности администрации Трампа придается особое значение необходимости развития хороших отношений со стабильными союзниками. Необходимость в этой политике наиболее очевидна в отношении Южного Кавказа. Снижение напряженности в регионе поможет обеспечить жизненно важные энергетические, коммуникационные и торговые коридоры, говорится в заключение статьи.

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