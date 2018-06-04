Заявление АМИ Trend в связи с событиями вокруг МИД РФ

Журналист информационного агентства Trend Артём Соколов первого июня во время брифинга в министерстве иностранных дел Российской Федерации задал заместителю директора Департамента информации и печати МИД Артёму Кожину следующий вопрос:

"В одном из своих недавних интервью премьер-министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. И в связи с этим вопрос: на ваш взгляд, насколько вообще подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык?"

На данный вопрос представитель МИД России ответил буквально следующее:

"Ну, вообще громкие заявления, которые не укладываются в соответствующие рельсы, которые заложены, в частности, ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны. Вот я бы сказал так".

Ответ российского дипломата приведён нами без купюр. Соответствующий материал с отрывком видеозаписи брифинга был размещён на сайте Trend в 14:58 по бакинскому времени, передает Day.Az.

Материал, как и видеозапись, доступны на нашем сайте и сейчас.

Однако спустя час при публикации стенограммы брифинга на официальном сайте МИД РФ слово "вообще" в ответе Кожина по какой-то необъяснимой причине было заменено словом "ваши", в результате чего была полностью искажена суть высказывания российского дипломата.

Подобная, не побоимся сказать, подтасовка открыла путь для различных инсинуаций в адрес Trend как в российской, так и в армянской прессе, носящих цель оклеветать деятельность азербайджанского информагентства.

Мы недоумеваем, как в столь серьезном и уважаемом государственном ведомстве, как МИД России, которое задает внешнеполитический курс крупнейшей страны мира и должно, видимо, служить примером для многих коллег, могут допускать подобные искажения и подтасовки, влекущие за собой крайне неприятные последствия.

В связи со сложившейся ситуацией просим азербайджанское журналистское сообщество, и в частности Совет прессы Азербайджана, защитить информагентство Trend от необоснованных атак и спекуляций.

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