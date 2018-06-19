Турбьерн Ягланд заговорил по-армянски? - Новая провокация против Азербайджана в Европе

В конце минувшего года очень многих удивила новость, пришедшая из Брюсселя. Сообщалось, что ЕСПЧ по представлению Совета Европы якобы собрался рассматривать вопрос возможности применения к Азербайджану процедуры мониторинга и санкций.

Отметим, что нашей стране выпала большая "честь" оказаться первой за всю историю СЕ, к кому решено применить данную процедуру. До сих пор она не применялась даже к самым злостным нарушителям. Даже дружно нелюбимая и обвиняемая Европой во всех грехах Россия не удостаивалась такого внимания.

О том, что решил в конечном итоге ЕСПЧ, пока что неизвестно. Зато доподлинно известно, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд не оставляет своих намерений относительно Азербайджана. И что самое примечательное - информация об этом распространяется МИДом...Армении.

Хотя пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян и подчеркнул в понедельник журналистам, что инициатором процесса исключения Азербайджана является не Армения, а лично господин Ягланд, тем не менее, вряд ли найдется сторона, более заинтересованная в таких мерах против Баку. Ереван, конечно же, никто для того, чтобы инициировать запуск подобных механизмов, но скупка оптом евродепутатов и влияние диаспоры, имеющей большую силу в Европе, безо всякого сомнения, сыграли свою роль. Тот же Ягланд доказывает свою ангажированность стабильно негативным отношением к Азербайджану и не менее стабильным позитивом в отношении Армении. За 17 лет полноправного членства в ЕС двух наших стран в отношении Армении не было инициировано ни одного сколько-нибудь серьезного обсуждения, в то время как наша страна все эти годы только и делает, что держит оборону.

Так что не стоит удивляться тому, что "глашатаем" намерений господина Ягланда выбран именно Ереван, в данном случае армянский МИД. Тигран Балаян, отвечая в понедельник на вопросы журналистов, поведал, что генсек организации выступил с инициативой прекращения членства Азербайджана в Совете Европы, и добавил со знанием дела, что, мол, "процесс является достаточно долговременным".

МИД Азербайджана уже прокомментировал эти утверждения армянской стороны. Как заявил Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд всегда отличался проармянской позицией и необъективным отношением к Азербайджану. А благодаря пресс-секретарю МИД Армении широкая общественность узнала о том, что было известно о Ягланде пока что только в кулуарах СЕ. "Дело, кажется, дошло до того, что генеральный секретарь Совета Европы уполномочил МИД Армении говорить от его имени. Наконец-то, все маски слетели", - сказал Гаджиев.

Последует ли из Совета Европы какое-то опровержение? По идее - должно было бы поступить. Все-таки заявления были сделаны не какими-то экспертами и политиками, а главным дипломатическим ведомством, информация из которого не может рассматриваться как личное мнение или выдумка министра Мнацаканяна и тем более пресс-секретаря Балаяна. Если это сказано, значит, информация находится в доступности для Еревана, он приближен "к телу", а теперь служит и устами генсека Ягланда. Во всяком случае, именно такие выводы можно сделать. Если неправда - Совет должен дать опровержение. Сейчас очень неподходящий момент для подобных провокаций. Вероятно, он выбран не случайно.

Только-только официально запущен грандиозный Южный газовый коридор, заработал газопровод TANAP, продолжается ускоренное строительство TAP. Осталось недолго ждать, когда азербайджанский газ, а в дальнейшем, как ожидается, и голубое топливо из Центральной Азии, придет к европейским потребителям, гарантировав, что им не придется мерзнуть, что бы ни происходило в мировой политике. Азербайджан - незаменимый, надежный и ответственный партнер для Европы, эта его роль совершенно очевидна и хорошо известна. Тем не менее, провокации продолжаются. Могут ли в этом быть заинтересованы европейцы? Конечно же, нет. За этими провокациями раз за разом все четче проглядывают уши Еревана. А теперь армянский МИД взялся говорить от имени генсека СЕ. Симптоматично, однако.

Стоит напомнить, что господину Ягланду нелюбовь к Баку не дает покоя давно. Еще в 2015 году он попытался отправить в Азербайджан своих представителей, которые должны были потребовать от Азербайджана некие отчеты о "соблюдении Конвенции о правах человека", грозя санкциями и чуть ли не исключением из СЕ. Эта странная идея вызвала возмущение в Баку, где, впрочем, не особо удивились. Как заявил тогда на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Президент Ильхам Алиев, если республика покинет Совет Европы, то в нашей жизни ничего не изменится, мы после этого не станем жить ни хорошо, ни плохо, ни богато и ни бедно. Президент также напомнил, что отношение к Азербайджану в этой структуре с самого начала было отрицательным. Глава государства отметил, что Азербайджан вступил в эту организацию в один день с Арменией и сравнил резко отрицательное отношение к Азербайджану с положительным отношением к Армении. При том, что последняя оккупировала территории соседнего государства, в этой стране регулярно нарушаются права человека, расстреливаются парламенты и так далее. А что касается отказа азербайджанской стороны выполнять резолюцию ЕСПЧ, то, прежде, чем говорить о членстве и санкциях против Азербайджана, Президент посоветовал СЕ сначала попробовать обеспечить исполнение более десяти тысяч постановлений Евросуда.

Интересно, хоть в одну из этих стран, не выполнивших те самые тысячи постановлений ЕСПЧ (среди них и сами столпы Евросоюза), были отправлены представители генсека Совета Европы? И насколько допустимо, чтобы какая-то из стран-членов говорила от его имени, преследуя свои собственные интересы?

Почему МИД Армении занялся "чревовещанием" и заговорил голосом генсека Совета Европы, гадать не нужно. Антиазербайджанское шоу должно продолжаться, и армянская сторона приложит к этому максимум финансовых средств и усилий. Ее намерения понятны. Непонятна ограниченность мышления самих европейских официалов, готовых пожертвовать надежным партнером, долгосрочными проектами и огромными выгодами ради подачек страны-неудачницы, которая никогда, несмотря ни на какие "ассоциативные соглашения", не сможет занять для Европы место Азербайджана.

Султан Керим