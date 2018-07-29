"Историческая призма": 1918. Армяне против Англии - коварные планы и лицемерие

За период кратковременного присутствия английских войск на Южном Кавказе (ноябрь 1918 - август 1919 гг.) правительству Великобритании не удалось окончательно разрешить ни один из территориальных конфликтов между южнокавказскими республиками. На это у англичан не было ни финансовых, ни военных возможностей.

В Великобритании слишком сильна была "усталость от войны" и поэтому она не хотела связывать свои руки какими-либо долговременными обязательствами перед местными политическими образованиями и брать на себя всю ответственность за положение в регионе. Свое присутствие в регионе она считала временной мерой, а решение территориальных конфликтов между вновь образованными республиками рассматривала в рамках окончательного решения всего комплекса вопросов, связанных с наследством Российской империи на переговорах в Париже. Последняя мысль особо подчеркивалась в многочисленных дипломатических переписках британского командования с правительствами независимых республик.

Однако нельзя сказать, что военное присутствие англичан прошло бесследно для региона. В частности, в решении пограничных вопросов оно имело свои плюсы и минусы для всех трех республик. Так, благодаря посредничеству англичан Армении и Грузии удалось быстро разрешить между собой территориальный конфликт, имевший место в декабре 1918 - январе 1919 гг. Стороны согласились провести взаимную границу, разделив Борчалы (север Грузии, юг Армении), в средней полосе которого образовалась нейтральная Лорийская зона, где размещались миротворческие английские войска.

Благодаря настойчивости англичан, Карабах и Зангезур временно до решений Парижской конференции были сохранены в границах Азербайджана в форме генерал-губернаторства. Этот вариант взаимоотношений между Армянским национальным советом Карабаха и Зангезура и правительством Азербайджана был закреплен соглашением от 22 августа 1919 года. Хотя соглашение не остановило армянских сепаратистов, поддерживаемых правительством Армении, от противоправных действий, однако оно было важным для Азербайджана правовым документом в дальнейших переговорах о статусе региона. Справедливости ради также надо отметить, что именно по требованию английского военного командования весной 1919 г. Андраник и его банды были вытеснены с территории Карабаха и Зангезура.

Однако больше всех выгоду от британского военного присутствия имела Армения.

Благодаря бешеной кампании лжи и клеветы, развернутой армянами против правительств Юго-Западной Кавказской и Аразской республик, которые якобы были созданы в результате интриг турок и служили плацдармом султанской Турции, пытавшейся, мол, таким образом сохранить свое влияние в регионе и отрезать Армению от османских вилайетов, населенных армянами, англичане ликвидировали обе республики, передав в мае 1919 года Карскую область и Нахчыванский район Иреванской губении, где армянское население составляло меньшинство, под управление Армении. Это позволило Армянской республике довести площадь своих границ до 17.500 английских кв. миль (45,3 тысяч кв.км), с населением в 1.510.000 человек (795.000 армян, 575.000 мусульман, 140.000 прочих национальностей). Таким образом, по сравнению с границами Армении (около 9 тыс. кв.км), установленными по турецко-армянскому Батумскому договору от 4 июня 1918 года, теперь их площадь увеличивалась в 5 раз, а общая численность населения в новых границах - почти в 4 раза.

И, наконец, благодаря присутствию британцев всем трем республикам в 1919 году удалось сохранить неприкосновенность своих границ от армий русского генерала Антона Деникина, который не скрывал свое враждебное отношение к молодым государствам и стремление восстановить прежние границы империи.

Однако, несмотря на все выгоды, которые имела Армения от присутствия английских войск на Южном Кавказе, стоило последним покинуть регион, как дашнакское правительство развернуло бурную кампанию по обличению политики Великобритании, которая якобы покровительствовала Азербайджану.

Эти вопросы нашли отражение в заявлении от 28 августа 1919 года министра-председателя и министра иностранных дел Армении А.Хатисова на Парижской мирной конференции. Прежде всего, армянское правительство было недовольно политикой британского командования в вопросе Карабаха и Зангезура, которые якобы несправедливо были оставлены под юрисдикцией Азербайджана. В комплексе с этим звучали обвинения о том, что именно британцы, вытеснив из Карабаха и Зангезура отряд Андраника, лишили армянских сепаратистов той силы, которая позволяла им оказывать сопротивление Азербайджану.

В заявлении, в котором полностью искажались причины конфликта в Карабахе и Зангезуре, также отмечалось, что соглашение от 22 августа 1919 года, признавшее регион под властью Азербайджана, якобы было навязано местным армянам силой, поскольку после вывода британских войска и американской миссии "среди них начался голод, край был подвергнут мусульманским населением экономическому бойкоту, невозможным стало сообщение с Республикой Армения".

Пытаясь подыграть антиосманским настроениям стран Антанты и представить Армению единственным их верным союзником в регионе, А.Хатисов хотел доказать якобы наличие "коварных пантюркистских устремлений" у правительства Азербайджана, который "через Карабах и Нахичевань, пытался соединить Азербайджан с Турцией и Персией, создав тем самым компактный мусульманский массив, оторвать Русскую Армению от Турецкой Армении, не допустив создания единой Армении".

С целью доказать естественные права местных армян быть в составе Армении А.Хатисов давал искаженную информацию о численности армянского и мусульманского населения региона (335 тыс. армян и 133,6 тысяч мусульман). На самом же деле, по данным Кавказского календаря на 1 января 1916 года, численность мусульманского населения Карабаха и Зангезура составляла 322 тысяч против 242 тысяч армян. В конце заявления Хатисов отмечал, что "правительство Армении заявляет о своей непоколебимой вере в высшую справедливость и арбитраж Мирной конференции и абсолютно уверено, что конференция возьмет под свое особое и благое внимание столь жизненно важную для Армении карабахскую проблему".

Исходя из заявления А.Хатисова, министерство иностранных дел Армении 16 сентября 1919 года направило специальное уведомление своему представителю в Тифлисе, где давало установку для выработки линии поведения в отношении Великобритании. В уведомлении особо отмечалось, что "англичане на всем протяжении своего присутствия на Кавказе не были искренни с нами и систематически проводили промусульманскую политику. В карабахском и смежном с ним вопросах генерал Томсон, его сотрудники и преемники действовали не по своему усмотрению, а с ведома и согласия Министерства иностранных дел и Военного министерства. Доклады и Томсона, и других генералов, в частности по карабахскому и вообще касающимся нас вопросам, всегда были составлены нам во вред. Англия всюду, как и на Кавказе, ведет замаскированную промусульманскую политику. Решения англичан в отношении Карабаха заключаются в упорном стремлении передать этот населенный армянами район Азербайджану".

В тот же день министерство иностранных дел Армении сделало следующее предписание своему полномочному представительству в Грузии: "Прошу в спешном порядке через Информационное бюро, Карабахское землячество и на основании имеющегося у вас материала заготовить и выслать с особым курьером исчерпывающий доклад о деятельности англичан в Карабахе, об их участии в разрешении карабахского вопроса, и в частности о деятельности генерала Шательворта и других английских генералов. Доклад должен быть основан возможно больше на документах, копии которых должны быть приложены. Второй доклад необходимо заготовить вообще о политике англичан в Азербайджане и Грузии с самого их приезда по день оставления Баку и Тифлиса. Доклады эти необходимы для нашей парижской делегации".

Таким образом, развернув после вывода английских войск из Азербайджана антибританскую кампанию, Армения преследовала несколько целей. Во-первых, пыталась обвинить Великобританию в проведении промусульманской политики и передаче Азербайджану контроля над Карабахом и Зангезуром. Тем самым Армения старалась сыграть на противоречиях интересов великих держав в регионе.

Во-вторых, она стремилась скомпрометировать Азербайджан в глазах великих держав, собравшихся в Париже, выставляя его как проводницу османских интересов в регионе, а себя - как верную союзницу Антанты. Тем самым армянское правительство пыталась оправдать свои агрессивные действия в отношении Азербайджанской Республики. В-третьих, Армения представляла сепаратистские действия армян в Карабахе и Зангезуре как движение самоопределения, освободительную борьбу против власти мусульманского Азербайджана.

Однако надежды армян на "справедливое" разрешение в Париже их проблем с соседями оказались слишком наивными. Великим державам, как всегда, было не до армян. Они были заняты более глобальными проблемами - дележом наследства Османской и Германской империй, заново чертили карту Балканского полуострова после падения Австро-Венгерской империи, еще не определились с решением Русского вопроса, где большевики спутали им все карты.

Что же касается Армении, то в 1919 году она, как Азербайджан и Грузия, не являлась даже фактическим субъектом международных отношений. Для привлечения внимания великих держав к своим проблемам всем трем республикам предстояло еще добиться международного признания. С другой стороны, страны Антанты с самого начала рассматривали территориальные притязания армян к соседям лишь в рамках выработки и заключения мирного договора с Османской империей.

После долгих переговоров по этому поводу на конференциях в Лондоне (февраль-март 1920 г.) и Сан-Ремо (апрель 1920 г.), 10 августа 1920 года был подписан мирный договор с Османской империей (не был ратифицирован султаном), по 92-й статье которого Армении предписывалось определить границы с Грузией и Азербайджаном по соглашению с данными странами. Таким образом, Армении оставался единственный выход из ситуации, надеясь на собственные военные силы, захватить Карабах и Зангезур. Однако, сделать это ей помешали уже большевики, которые в конце ноября 1920 года свергли дашнакское правительство. Отныне проблема территориальных споров между советским Азербайджаном и советской Арменией перешла в монопольное право Москвы, которая разрешала их в партийно-директивном порядке. Но и в этом случае Армения осталась в выигрыше. Благодаря большевикам, она добилась того, о чем могла лишь мечтать при прежнем правительстве дашнаков. Не сумев присоединить к себе Карабах, Армения добилась предоставления армянскому меньшинству Нагорного Карабаха искусственной территориальной автономии. Данное, роковое для Азербайджана решение позволило Армении уже в советский период неоднократно выдвигать территориальные притязания на Нагорный Карабах. С помощью Красной Армии Советской России Армения закрепила за собой западный Зангезур, отрезав тем самым Нахчыван по суше от советского Азербайджана и сделав его уязвимым для своих будущих экспансионистских планов.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана