Армяне в Грузии устраивают провокации против грузинского языка - ПОДРОБНОСТИ

"Не надо тут по-грузински. Мы этого не любим".

Так владелец гостиницы в грузинском городе Ниноцминда, армянин, ответил на грузинское обращение "didi madloba", что значит "большое спасибо", сотрудникам радио "Свобода".

Такое замечание не могло не удивить журналистов, и все это вылилось в материал, посвященный жизни в армянонаселенном регионе Грузии Самцхе-Джавахети.

В дальнейшем, чтобы загладить неприятное впечатление, журналистам стали рассказывать о том, что причина якобы в некой обиде на Тбилиси, где "не слышат Джавахети", или "Джавакха", как этот грузинский регион называют армянские сепаратисты.

За этим путаным объяснением неприятия всего грузинского живущие в Грузии армяне прячут свой национализм и сепаратистские настроения. Нежелание местных армян учиться и даже просто говорить на грузинском языке трудно оправдать какой-то глухотой властей.

Обратимся к материалу радио "Свобода".

В городе (Ниноцминда) работают 4 школы, и лишь одна из них - грузинская. Еще две армянских и одна русская. Многие выбирают армянский язык обучения, так как он является родным для большинства населения. К тому же, из-за близости Армении жители Джавахети едут учиться в Гюмри или Ереван. Хотя последние годы выпускники из армянонаселенных регионов стали поступать в вузы Тбилиси и другие грузинские университеты. Правительство Грузии приняло программу "1+4", по которой выпускники сдают вступительный экзамен на родном языке и год изучают государственный, прежде чем перейти к полноценному обучению по специальности.

Впрочем, не все жители стремятся быть интегрированными в грузинское общество. Некоторые в Ахалкалаки и Ниноцминде говорят, что Джавахети нужна автономия и закрепление армянского языка на уровне регионального. А некоторые - и вовсе агрессивно реагируют на обращение по-грузински, говорится в статье на сайте радио.

Интересно, что местное население с ностальгией вспоминает российскую военную часть, располагавшуюся в Ахалкалаки до 2007 года, служащие которой тратили деньги в местных магазинах и кафе. А теперь на месте бывшей российской базы - грузинская военная часть, которая вызывает опасения у местного населения, которое говорит, что "на базе могут появиться военные НАТО".

Почему вероятность появления в городе натовских военнослужащих так беспокоит местное население, непонятно. Думается, тут налицо попытка армянской общины отмежеваться от принятой в стране государственной политики и показать наличие у армян Грузии "особого мнения" по поводу ее отношений с Россией. С далеко идущими намерениями.

Заметим, что в отличие от армян азербайджанское население Грузии действительно исторически проживало в занимаемых ныне регионах. Но ведет себя куда скромнее, при том, что на самом деле имеет определенные проблемы.

За что же армяне Грузии в обиде? За то, например, что власти не отдают им грузинские храмы, которые армянская церковь хочет считать своими. Это большая и серьезная проблема, доставившая немало головной боли официальному Тбилиси. Ведь аппетиты у соседей Грузии, как и наглость, просто безграничны. Так, в настоящее время армянская церковь судится с грузинской за храм в самом центре Тбилиси. А в целом Ереван требует отдать несколько сот грузинских церквей армянской апостольской церкви, утверждая, что это древние армянские храмы. Согласно армянской идеологии, грузинские земли "исторически" принадлежали армянам. Эта идеология так прочно вошла в сознание тамошних армян, что приняла характер паранойи. Отсюда и все проблемы.

В описанной "Свободой" ситуации в Джавахети много общего с тем, что происходило несколько десятилетий назад в оккупированном ныне Арменией азербайджанском Карабахе. Заселенные туда в царские времена армяне тоже принципиально презирали азербайджанскую речь и в целом вели себя точно так же, аналогично объясняя все какими-то не существовавшими в реальности "проблемами для идентичности". Хотя самой большой угрозой пресловутой армянской идентичности является сама националистическая идеология, не дающая покоя армянскому народу и заставляющая его жить в состоянии вечной вражды и ненависти к соседям.

Армянам Грузии следует не повторять эту ошибку своих соплеменников в Азербайджане и постараться интегрироваться в грузинское общество, а не копить ненависть, дожидаясь, когда "армяне вернут все себе".

Зульфугар Ибрагимов