«Блестящий» блеф Пашиняна – реальные итоги встречи в Москве

В субботу в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ходе встречи делались дежурные заявления о том, что отношения двух стран развиваются, мол, по всем направлениям, что их можно назвать даже блестящими.

"Мы провели эффективную беседу, по итогам которой можем зафиксировать, что армяно-российские отношения блестящие. В наших отношениях нет ни одной проблемы ни по одному направлению", - написал Пашинян в своем фейсбуке по итогам встречи. Думается, немало удивив в Армении очень многих.

Однако, судя по скупым и сдержанным официальным комментариям, а также редким "утечкам" и "сливам" в СМИ, появившимся накануне визита, проблемы в двусторонних отношениях есть и немалые. Изначально было ясно, что в Москве Пашиняну предстоит оправдываться за опрометчивые шаги, убеждать в своей лояльности, а также отчитаться по вопросам дальнейшего развития официального курса и внутриполитической ситуации в стране. Неслучайно, премьер отметил, что видит перспективы взаимодействия с Москвой на основе принципов взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Совершенно очевидно, что Никол Пашинян, в лучших традициях национальной дипломатии отчаянно блефует, пытаясь изобразить хорошую мину при плохой игре.

В Кремле не скрывают раздражения. "Мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам", - заявил до начала переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков. О проблемах говорил и глава российского МИД Сергей Лавров в своем выступлении в МГИМО накануне визита. "Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране, - подчеркнул Лавров. - Нам, конечно же, совершенно небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства Армении перед ОДКБ, мы исходим из того, что эти обязательства действуют, их нужно в полной мере выполнять, в том числе в том, что касается укрепления репутации и престижа нашей общей организации".

Следует полагать, что слова главного российского дипломата на самом деле относятся не только к ОДКБ, а к двусторонним отношениям в целом, которые в последнее время претерпели однозначно негативные изменения. Претензии российского руководства, безусловно, обоснованы. Никол Пашинян не мог не знать, что судебное преследование действующего по ротации генсека ОДКБ Юрия Хачатурова означает для блока, а значит, для Москвы, предательский удар по престижу, причем изнутри.

Очевидно, после "бархатной революции" Москва к Еревану всерьез охладела. Так, ранее в своем нашумевшем заявлении Лавров резко отчитал армянские власти за "сведение счетов" с политическими оппонентами, имея в виду аресты экс-президента Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова в связи с силовым разгоном акций протеста в Ереване в марте 2008 г., в ходе которых погибли 10 человек. Вскоре после этого подозреваемые чудесным образом оказались на свободе, но при этом уголовные дела против них не закрыты. Более того, объявленный в рамках того же расследования в межгосударственный розыск СНГ экс-министр обороны генерал-лейтенант Микаэл Арутюнян снят с розыска на территории РФ. Таким образом, не вызывает сомнений, что Москва демонстративно указала Еревану его место.

Также словесная эскалация, целенаправленно нагнетаемая Пашиняном в отношении карабахского конфликта, вызывает нескрываемое раздражение. Москва, и так обремененная множеством серьезных проблем, кровно заинтересована в спокойствии и стабильности вблизи своих границ и пресловутых зон ответственности. Кроме того, в свете заявлений Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина на недавней встрече в Сочи, а также подписанного там пакета документов о масштабном экономическом взаимодействии, очевидно, что Азербайджан приобретает роль важнейшего стратегического партнера РФ в регионе, с прицелом на освоение с его помощью новых перспективных рынков - Ирана, Турции, стран Персидского залива и Южной Азии. Новые рынки особенно важны для Москвы в условиях нарастающего давления Запада. Путин сам намерен вскоре посетить Баку.

Пашинян же открыто грозит Азербайджану войной, при этом лицемерно обвиняя его в агрессивных планах, что, безусловно, не может не тревожить Москву.

Еще одна проблема - притеснение российского бизнеса, чего прежде не было никогда. Так, в середине августа сотрудники Комитета госдоходов Армении провели обыски в офисе ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД - 100-процентная дочка "Российских железных дорог"). Пресс-секретарь ЮКЖД Вардан Алоян рассказал ТАСС об уголовном деле по подозрению в неуплате налогов на сумму 9,7 млн. драмов ($19 тыс.). В Москве такой подход к урегулированию налоговых претензий расценили как перегиб, сообщает газета "Коммерсантъ", ссылаясь на инсайдерскую информацию. По данным издания, разлад в отношениях Москвы и Еревана может также негативно сказаться на поставках российского оружия Армении.

Между тем, хоть Никол Пашинян раз за разом повторяет, как мантру, что отношения с Москвой на высоком уровне - это очевидная ложь. Как сказал на днях экс-президент Кочарян, при нормальной ситуации не было бы смысла напоминать о хороших отношениях так часто. Так и секретарь Совета национальной безопасности Армен Григорян признал, что в армяно-российских отношениях возникло недоверие. Речь идет о том, что практически вся команда нового правительства Армении - русофобы и западники, стипендиаты и "грантоеды" Сороса и других враждебных России структур.

Депутат фракции Республиканской партии Армении, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов жестко раскритиковал позицию действующего премьер-министра. "Господин Пашинян, когда ты говоришь России - адаптируйтесь под нас, то серьезно полагаешь, что это может позитивно сказаться на армяно-российских отношениях? Когда говорят, что внутриполитическая ситуация бурлит, а ты в ответ - "сегодня действительно жарко", то серьезно веришь, что это позитивно повлияет на армяно-российские отношения, и что твой КВН-овский юмор в России хорошо примут, и он хорошо повлияет на наших соотечественников, проживающих в России?" - заявил на днях в парламенте депутат.

Неудивительно, что на фоне откровенного заигрывания Еревана с Западом и безответственного ёрничания с Россией заявления нынешних властей о том, что Армения не меняет курс взаимоотношений с РФ, вызывают там законные подозрения.

В заключение отметим, что о разрыве сотрудничества между Москвой и Ереваном речь не идет. Армения - слишком удобный географический регион, чтобы освободить его для экспансии западных структур во главе с блоком НАТО. Однако, Никол Пашинян и его команда остаются под подозрением, и Россия, как ведущий партнер, будет осторожнее взаимодействовать с утратившим доверие ведомым. По мнению армянских экспертов, понадобится время, чтобы отношения вновь стали доверительными.

А что для Еревана самое неприятное - что сегодня роль главного стратегического партнера Москвы в регионе, в том числе, по причине утраты доверия к Армении, уверенно осваивает Азербайджан.

Р.Рахибоглу