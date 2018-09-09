Последняя соломинка Никола Пашиняна: ждем реакции от МГ ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никем не признанная "НКР" в будущем должна будет стать полноправной частью армянской территории. Чуть ранее он же вещал о том, что Армения должна быть готова нанести мощный контрудар по Азербайджану, "и никто не может говорить с нами на языке угроз, принуждения и силы в вопросе урегулирования карабахского конфликта".

Тем самым, Пашинян пытается отвечать не столько официальному Баку, который всего лишь белое называет белым, требуя соблюдения норм международного права и решения карабахского конфликта, согласно резолюциям Совбеза ООН и иных международных организаций. В них, напомню, черным по белому прописано, что первый шаг к миру должна сделать Армения, выведя свои войска с оккупированных территорий нашей страны. Армения этого делать не собирается.

Вся политика официального Еревана сводится к попытке выиграть время. Там не понимают, что оно работает на Азербайджан. Наша страна уже значительно превосходит Армению в экономической и военной мощи, геополитический вес Азербайджана намного выше веса страны-оккупанта. Плюс - численное превосходство также на нашей стороне. Но главное - на стороне Азербайджана правда. И эту правду уже поддерживает весь мир, несмотря на все усилия пресловутого армянского лобби.

Как видим, эта ставка официального Еревана не сработала. А тем временем на Пашиняна уже давят критики разных мастей. Они доказывают, что новая армянская власть состоит из дилетантов, русофобов и популистов, которые не добились ничего существенного в отношениях с Западом, при этом донельзя охладив отношения с Россией. И, по сути, отвечая им, Пашинян полетел в Москву, на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Несмотря на дежурный оптимизм, излучаемый премьер-министром РА, никаких существенных шагов по снижению градуса недоверия к новой армянской власти со стороны руководства РФ не было. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть итоги московского вояжа Воваевича. Он закончился ровным счетом ничем. Не было подписано ничего. Конкретики в том, будет ли вообще что-то подписано, также нет. И тут имеет смысл вспомнить, сколь конкретной, наполненной мощным содержанием, подписанными многочисленными документами, была недавняя встреча между президентами Азербайджана и России.

Не будучи способной играть в регионе, хотя бы отдаленно сопоставимую с той, что давно и успешно играет наша страна, Армения переходит к языку шантажа и провокаций. Так, кстати говоря, она в очередной раз косвенно признала провал своей прежней политики, состоявшей в максимальной отсрочке встреч и переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Первый провал этой политики состоял в том, что страны-сопредседатели МГ ОБСЕ стали использовать требование о ведении "субстантивных переговоров". Именно на этом всегда настаивал официальный Баку. И это понятно. Ведь, Азербайджан требует, чтобы содержательные переговоры велись только вокруг деоккупации территорий нашей страны. Официальный Ереван, ясное дело, такой ход событий не устраивает. И ровно поэтому мы сейчас слышим провокационные речи Пашиняна.

Азербайджан справедливо указывает на то, что тем самым Армения проявляет открытое неуважение к нормам и принципам международного права, резолюциям Совета Безопасности ООН и тем самым наносит удары по переговорному процессу, ведущемуся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Собственно поэтому, именно страны-сопредседатели МГ ОБСЕ обязаны отрезвить Никола Пашиняна, осудив его провокационные речи.

В целом же, мы уже можем констатировать, что перед нами еще один армянский сепаратист. И то, что Пашинян не является выходцем из Карабаха, не делает его меньшим сепаратистом, что Роберт Кочарян или Серж Саргсян. В том числе и потому, что он уже посетил оккупированные территории Азербайджана, а также сделал ряд заявлений, направленных не на поиск мира, а на приближение войны.

Акпер Гасанов