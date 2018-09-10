В Армении все поняли, что Пашинян неисправимый демагог

Еще в начале сентября признал премьер-министр Никол Пашинян признал, что Армения считается страной, являющейся источником незаконной миграции.

"Это очень тонкий вопрос, и многие страны предпочитают демонстрировать более осторожный подход к нему", - заявил Пашинян, выразив пожелание, что есть вероятность, что ЕС либерализует визовый режим с Арменией в случае продолжения демократических преобразований.

Однако учитывая, что в Европе все сильнее становятся голоса тех, кто заявляет о том, что на этом континенте появилось слишком много чужаков, не следует ожидать, что в ЕС будут встречать мигрантов, в том числе и армянских, с распростертыми объятиями.



Не лучше дела обстоят и с Россией. Армянам предоставлена возможность работать, но надо понимать, что и Россия испытывает сильное миграционное давление.

На днях стало известно, что правительство РФ предлагает с 2019 года ограничить численность иностранных работников, занятых в сфере строительства. В частности, называются пороговые цифры в 80%. Не секрет, что многие армяне работают именно в сфере строительства. Вроде бы закон не против армян, но на практике именно они и могут пострадать.

Так что может наступить такой момент, что армяне не смогут работать в России и они вернутся обратно в Армению.

Рассчитывать только на миграцию в бедной, ободранной, обворованной Армении больше не приходится.

И пока в Армении не заметно, чтобы команда Пашиняна выделялась грамотными менеджерскими решениями, занималась рутинной работой, выстраивала в стране новую экономику, сделала страну такой, чтобы отсюда не захотели уезжать.



Так что многим в Армении непонятны озвученные Николом Пашиняном планы участия Армении в гуманитарной миссии в Сирии, и, тем более, совместно с Россией.

Сегодня Армения во главе с Пашиняном тщетно пытается демонстрировать всему миру, что победа "бархатной революции" радикально изменила воровскую суть власти, сделала страну поистине демократической, что теперь она готова двигаться вперед "в светлое будущее". Однако, по прошествии месяцев со дня государственного переворота в Ереване, эксперты, как в самой стране, так и за ее пределами, в растерянности, так как вопреки всеобщим ожиданиям новый премьер Никол Пашинян все еще не представил экономическую программу с помощью которой намеревался бы вести страну к прогрессу и развитию.

Пашинян много и красочно разглагольствует (в точности, как прежние лидеры Армении) о демократических реформах, борьбе с коррупцией, масштабных инвестициях, развитии туризма и прочих составляющих будущего экономического бума, который, по его мнению, предстоит пережить стране. Однако, пока что может представить лишь свою нетрадиционную модель пополнения бюджета по марксистскому принципу "экспроприация экспроприаторов", или попросту, "грабь грабителей".

Новая власть в Армении намерена, что называется, "доить" богатеев, за неимением у нее конкретных экономических планов. Наблюдатели отмечают, что кампания эта носит избирательный характер и по сути является инструментом передела власти и собственности. Иными словами, в продолжение этого тренда, освободившиеся ниши займут другие люди, которые наверняка не будут чужими для новой власти.

Между тем, армянские эксперты уже многие годы с беспокойством отмечают, что крупные компании и холдинги, как правило, регулярно выводят из страны немалые вырученные средства. Главным образом деньги переводят в Россию и США, однако даже соседняя Грузия, несмотря на плачевное состояние экономики, кажется более привлекательной и стабильной, нежели Армения.

Победа "бархатной революции и наезды правоохранителей на владельцев крупных капиталов превратили тенденцию вывода денег в паническое бегство капиталов. Однако следует учитывать тот факт, что истинные масштабы "теневых" денег, регулярно утекающих из Армении, неизвестны никому.

Судя по всему, Пашинян полный профан не только в элементарной экономике, но и в житейской психологии. По всем канонам, было бы правильно вначале учесть все риски, подготовить почву и лишь затем дать старт своим радикальным мерам. С другой стороны, нарушив неписаный кодекс экономических отношений, премьер Пашинян, как говорится, начал рубить тот сук, на котором сам же и сидит. По сути, его необдуманные действия, не только вынудили богатеев спешно выводить капиталы, но и всерьез напугали потенциальных инвесторов, заставив их в лучшем случае, занять выжидательную позицию.

Сабухи Иманов