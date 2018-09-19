Пашинян отложил визит в США из-за угрожающего соцопроса

Во вторник, 18 сентября в Нью-Йорке открылась очередная,73-я сессия Генассамблеи ООН.

Еще два месяца назад в Армении анонсировали участие в сессии премьер-министра Никола Пашиняна. Была разработана целая программа его триумфального въезда в Штаты, сообщалось даже о возможной встрече армянского "революционера" с Дональдом Трампом.

Встреча с Трампом назначена так и не была. Видимо, кроме диаспоры и лобби, она никому в Америке оказалась не нужна. А теперь Пашинян отложил и сам визит. Как сообщает NEWS.am, премьер-министр перенес свой визит в США, чтобы проголосовать на выборах в Совет старейшин Еревана, которые пройдут 23 сентября. Об этом он заявил 18 сентября в ходе прямого эфира на своей странице Facebook сам Пашинян. Возвращаясь из очередной незаконной поездки в оккупированный азербайджанский Карабах (по-видимому навещал сынулю), глава Армении порадовал соотечественников, раскрыв им "один секрет". "Мне говорили, что надо уехать 20 или 21 сентября, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН, но я решил перенести и организовать все так, чтобы успеть проголосовать утром 23 сентября и потом уже улететь в Нью-Йорк, чтобы подчеркнуть важность этого одного голоса", - пояснил Пашинян и призвал всех последовать его примеру.

В принципе, премьер Армении, конечно, поступил разумно. В Штатах его никто не ждет. Никаких встреч на высшем уровне не ожидается и, по доходящим из-за океана слухам, Никола там в серьез не воспринимают. А вот в Ереване у него полно дел. И дела эти идут не лучшим образом. У него и у его блока "Мой Шаг", претендующего на захват Совета старейшин Еревана.

Дело в том, что Фонд поддержки и продвижения идеи Евразийской интеграции "РОСА" провел соцопрос в разных районах Еревана с 10 по 15 сентября. В общей сложности в исследование были вовлечены 1000 человек в возрасте от 18 до 84 лет, сообщает verelq.am. 37% участников соцопроса заявили, что отдадут свои голоса партии "Процветающая Армения", 22% - Партии реформистов. Блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Николом Пашиняном, готовы поддержать лишь 18% респондентов. 11% намерены проголосовать за блок "Ереванцы". Все остальные участники выборов в Совет старейшин набрали вместе 12% голосов.

Как видим, даже участие Пашиняна в предвыборных митингах своего блока, его активное давление на толпу и зашкаливающий популизм не добавили симпатий к "Моему Шагу". Премьер объявил площадную демократию, заявив, что все вопросы государства будет решать на площади "с народом". Ему самому, возможно, это казалось неким ноу-хау, которое он, напомним, находясь недавно в Париже, даже предложил экспортировать в Европу. Но далеко не всем в Армении нравится поведение премьера, его неадекватные идеи, а неуравновешенность и явное психическое нездоровье Никола Пашиняна так вообще пугают граждан. Большинству не хочется решать проблемы страны на площади, для этого, как они полагают, существуют парламент и правительство.

Так что списать итоги соцопроса на происки российской "РОСА" не получится. Пашинян действительно стремительно теряет популярность. И, конечно же, итоги опроса не могли его не ужаснуть и не заставить отложить поездку в Штаты в то время, как власть уходит из рук. Хотя ни его голос, ни его бородатая физиономия ничего больше не решают. Решает только страх, в который вогнали общество призывы и угрозы, озвучиваемые премьером. Только поддержание этой атмосферы сможет заставить граждан проголосовать за продвигаемого Николом Пашиняном комика Айка Марутяна.

Решение отложить визит является частью этой кампании давления на общество.

Так что пес с ней, с Америкой...

Зульфугар Ибрагимов