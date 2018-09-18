Пашинян подтвердил диагноз московского психиатра

Нездоровые наклонности нового премьера Армении не раз с осторожностью затрагивались в армянских СМИ. С осторожностью, потому что никто не гарантирован от того, что завтра психованный премьер не укажет толпе поклонников пальцем на него и даст команду "фас".

Конечно, звучит грубо, но приказы, отдаваемые Николом Пашиняном на площадях, по смыслу от этой, пардон, собачьей команды мало отличаются. Премьер еще в дни апрельского переворота указывал толпе конкретные адреса, по которым люди шли и запугивали депутатов тогда еще правящей РПА и их семьи, устраивали акции под их окнами, требовали и грозили. Машины, на которых соратники Саргсяна пытались вывозить свои семьи из Еревана, останавливали и блокировали, внушая ужас. Делалось это по приказу мятежного журналиста Никола. Прежний режим сдался, но методы Пашиняна остались прежними. Он и сегодня грозит и призывает к расправам на площадях, требуя крайних мер как от толпы, так и от правоохранителей.

Только на днях был опубликован психиатрический диагноз премьер-министра Армении, выведенный известным московским психиатром. И вчера поступило уже еще одно подтверждение его точности.

Как пишет Новости-Армения, премьер-министр Никол Пашинян в ходе митинга в рамках предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана заявил, что не позволит никому посягнуть на будущее детей.

"Никто ни в Армении, ни где-либо во всем мире не может усомниться в будущем этих детей. Никто не может украсть его. Всех, кто посягнет на будущее детей, мы не только положим на асфальт, а размажем их по стенам", - сказал Пашинян.

Напомним, что в ходе митинга 11 сентября он дал два часа главам полиции и СНБ, чтобы "положить на асфальт" и обезоружить охрану олигархов. Исполнение этого сомнительного по своей законности приказа вызвало возмущение. Теперь Пашинян грозит размазывать неугодных по стенкам... Что ж, подождем, когда очередь дойдет до четвертований и публичных изнасилований. Может быть, хоть это отрезвит возбужденные толпы и заставит граждан Армении задуматься: а ведь московский психиатр не так уж и не прав.

Зульфугар Ибрагимов