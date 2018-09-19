"Революция" и нефть - смешные ожидания в Армении

Еще при прежних правителях Армении, а если еще точнее - то с середины прошлого века в соседней республике ищут нефть. История старая и без оптимистичного конца, но постоянно обновляющаяся периодическими всплесками надежды.

Логика подсказывает, что углеводороды не найдены, потому что их там попросту нет. Во всяком случае, отсутствуют промышленные запасы, стоящие тех огромных затрат, которых требует нефтегазодобыча.

Но армянская логика - штука особая. Она работает по-особенному. И потому не удивительно, что в постреволюционной Армении сегодня уверены - причина отсутствия нефти в Армении это Серж Саргсян, а не геологические процессы в армянских недрах. И из этого следует вывод - при "народном" премьере Николе Пашиняне углеводороды обязательно найдутся, перестанут прятаться и пополнят таки тощий бюджет.

Заметим, что если Пашиняну удастся найти нефть в Армении, он может записать это себе в актив. На фоне многочисленных и громких провалов нефтяной фонтан стал бы для его власти спасением. Но как его получить? Может быть, собрать, по традиции, толпу на площади и произнести волшебное слово?

На днях гендиректор компании "Интеграл Петролеум" Вачаган Петросян провел пресс-конференцию, на которой объявил, что промышленные залежи нефти и газа в Армении есть, но прежние власти всячески мешали их разработке. Он, как человек, ищущий нефть в Армении с 2012 года, просто не сомневается, что она есть, и ее, по предварительным оценкам, целых 250 миллионов баррелей. Есть и газ, которого обнаружено аж 15 миллиардов кубометров.

"Эксплуатация обнаруженных нами месторождений газа и нефти может дать стране в течение всего срока эксплуатации топливо общей стоимостью порядка 20 миллиардов долларов", - сказал Петросян, скромно добавив, что компания готова отдавать государству половину этой суммы.

Напомним, что год назад Петросян был менее категоричен в цифрах. В интервью Спутник-Армения он лишь говорил об уверенности, что нефть и газ в Армении имеются. И рассказал старую историю о том, что в давние времена при бурении одной из скважин в тогдашнем Октемберянском районе вскрыли газовую залежь. Но давление газа там стало быстро падать, залежь сочли иссякшей и законсервировали. Это все, что можно было сказать по факту об истории "армянской" нефтегазодобычи.

Теперь же он говорит о конкретных объемах. Возмущается, что прежние власти не проявили интереса к "открытиям" компании, а потом и вовсе решили вытеснить "Интеграл" из нефтяной сферы, которую полностью захватил холдинг "ЭнергоИнвест" российского олигарха Самвела Карапетяна.

Теперь Петросян апеллирует к новым властям с целью восстановить свои права и начать "нефтяной бум" в Армении. Но дело в том, что в новом правительстве Армении специалистов, тем более в нефтегазовой сфере, еще меньше, чем в предыдущем. А точнее - нет вообще. Для их привлечения требуются средства, которых тоже нет, но они могли бы быть, если бы была нефть, которой нет, потому что...

Отметим, что серьезные работы по поиску нефти и газа в Армении велись с середины и до конца прошлого века - 1947-1991 гг. За это время в стране пробурили 208 скважин, но результаты разведок не оправдали ожиданий.

Еще раз подчеркнем: нефть не найдена не потому, что у власти находился Саргсян, а потому что ее попросту нет. И сегодня, при новых властях, она вряд ли появится, даже если "народный" премьер на очередном митинге потребует этого от нее в ультимативной форме.

Зульфугар Ибрагимов