Антисемитская Армения оказалась Израилю не нужна - признание лобби

Вопрос "почему Либерман не приехал в Армению?" продолжает волновать армянские экспертные и общественные круги.

Напомним, что десять дней назад министр обороны Израиля Авигдор Либерман побывал в Грузии, а затем прибыл в Азербайджан, где пробыл почти неделю. Этот факт вызвал нервозность в соседней Армении, которую израильский гость обошел стороной.

В принципе, с вопросом "почему" все понятно. Но в Армении с мазохистской настойчивостью желают снова и снова слышать пояснения, унизительные и не внушающие надежд.

Расспрошены на данную тему были все мало-мальски заметные политологи, эксперты и околополитические круги. Теперь подошла очередь оправдываться армянскому лобби в Израиле, которое работает из рук вон плохо и не оправдывает вкладываемых в него средств.

Первый Информационный обратился с вопросом "почему?" к сопредседателю общественного форума "Армения-Израиль", экс-депутату Кнессета Александру Цинкеру.

На поставленный журналистом вопрос господин Цинкер с грустью ответил: "Говоря об Армении, я должен отметить, что, к сожалению, хотя между нашими странами и существуют дипломатические отношения, но торговые и экономические отношения развиты довольно слабо. Хотя в последние годы делегации совершают взаимные визиты, но военного сотрудничества нет. Членство Армении в ОДКБ исключает поставку оружия из других стран, поскольку Армения должна получать его из России, то Россия с ревностью относится к этому вопросу. С другой стороны, такое впечатление, особенно так было во время прежних властей, что Армения идет в фарватере политики России, и если вы о чем-то договариваетесь с Россией, вы договоритесь и с Арменией".

Дальше еще интереснее:

"Сейчас в Армении изменилась структура власти, Армения стала парламентской республикой, есть новый руководитель, новый премьер-министр, и сейчас все не очень понимают, какую в ближайшем будущем будет проводить политику Армения. Если раньше говорили о комплементарной политике Армении, то сейчас мы не знаем, к чему это будет идти, частые визиты господина Пашиняна в Москву и заявления о том, что у нас блестящие отношения, вызывают некоторые вопросы - когда что-то прекрасно, непонятно, всегда должны быть проблемы между странами, потому что каждая страна играет в свою игру".

В целом Цинкер признал, что Либерман не имел объективной причины заехать и в Армению. Правда, чтобы не очень волновать армянскую сторону, он объяснил это тем, что Авигдор Либерман, мол, просто не хотел, чтобы "Баку ревновал". Думается, армянский лоббист прекрасно понимает, что дело не в этом. Ни ревность, ни близость Ирана, ни личные предпочтения министра обороны тут, конечно, не при чем. Дело в отношениях государств и народов, которые были прекрасными всегда и не зависели от настроений и процессов в регионе. Взаимные симпатии до того хороши, что Азербайджану даже не требуется принимать меры для лоббирования своих интересов. Многочисленные выходцы из Азербайджана, проживающие ныне в Израиле, многие из которых занимают высокие посты, являются мощным, стихийным и добровольным лобби азербайджанских интересов. И не только бывшие бакинцы, но и собственно израильтяне очень тепло относятся к неизменно дружественному Азербайджану. Пожалуй, это уникальный факт, когда интересы другого государства в какой-то стране поддерживает не этническая община и нанятое ею лобби.

Вот тут самое время спросить "почему?". Потому что Азербайджан - единственная страна в мире, где никогда не было антисемитизма, где евреи чувствовали себя в полной безопасности и пользовались поддержкой. Для еврейского народа, исторически подвергавшегося гонениям и геноциду, это дорогого стоит.

С Арменией же все наоборот. Ереван никогда не стремился дружить с Тель-Авивом, потому как армянство считает евреев своими "конкурентами" в вопросах древности и первородства. Кроме того, армянство с большой завистью относится к тому, что миром признан Холокост, но тот же мир никак не желает признавать надуманный "геноцид армян". И, что самое обидное, этого не желает делать Израиль. Так что "обидок" много. И только в последнюю пару лет, а особенно после удара израильских беспилотников по армянским позициям в дни апрельских боев 2016 года в Армении зашевелились.

Что касается антисемитизма в Армении, то он имел место все 100 лет существования этого искусственного образования на Южном Кавказе. И это не наши слова, а выводы, сделанные соответствующими структурами мира.

В прошлом году на сайте американской организации Pew Research Center были опубликованы результаты исследований, проведенных в 18 странах Центральной и Восточной Европы в период с июня 2015 года по июль 2016 года. Примечательно, что в Азербайджане исследования на предмет уровня антисемитизма не проводились - по-видимому репутация нашей страны в этом плане очень прочна.

Так вот, как писало распространившее информацию издание jewishnews.com, самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%). То есть 32% жителей Армении не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. А за пару лет до этого опрос проводила Антидиффамационная лига, выявившая и вовсе уж пугающую ситуацию. Выяснилось, что 63% армян ненавидят евреев из-за их поведения, 45% армян считают, что евреи по-прежнему слишком много говорят о Холокосте, 38% армян считают, что евреи ответственны за большинство мировых войн. По уровню антисемитизма (58%) Армения тогда заняла третье место в Европе и первое - на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы.

Подчеркнем - опросы проводили не азербайджанцы и не турки, это было объективное исследование, когда людям задавались вопросы, и они честно отвечали на них, ничего не утаивая.

И в этом свете непонятно, за что господин Цинкер так любит Армению и о каком развитии отношений между нею и Израилем говорит. Ему бы лучше поинтересоваться наличием израильской общины в Армении, посчитать по пальцам количество евреев в этой стране. Кстати, куда-то совсем запропастилась так называемая глава еврейской общины Армении Римма Варжапетян. Когда-то она именовалась Феллер-Варжапетян, но иметь в Армении фамилию без характерного окончания небезопасно, потому "Феллер" вскоре благополучно исчезло. Прежде эту даму часто выставляли в качестве живого свидетельства "армянской толерантности", а в последние годы ее что-то вообще не слышно. Неужели и она покинула "толерантную" Армению?..

Зульфугар Ибрагимов