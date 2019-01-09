Российские СМИ: Армянин-убийца казаха в Караганде разъезжает по Омску в черном "Митсубиши"

В громкой массовой драке в Караганде в ресторане "Древний Рим" в ночь с 31 декабря на 1 января появился "омский след", передает Day.Az со ссылкой на российское издание "СуперОмск".

Как сообщают казахстанские СМИ, конфликт носил бытовой характер. По версии следствия, заведение собирались закрывать, однако это не понравилось некоторым посетителям. Завязалась драка с участием 14 гостей и 9 сотрудников ресторана. В результате четверо были ранены, один житель Казахстана скончался от ранения в сонную артерию бедра.

Силовики установили, что подозреваемый в убийстве пересек 1 января границу с Казахстаном через пост в Павлодаре.

Как стало известно "СуперОмску", в Омске объявлены поиски уроженца Армении, 1997 года рождения. Есть имя и фамилия подозреваемого: Нарек Гурунян. По данным источников ресурса, среди омских полицейских распространяются ориентировки молодого человека. Он передвигается на "Митсубиши Паджеро" черного цвета, на джипе автомобильные номера государственного образца республики Армения. Всем, кто знает о месторасположении беглого преступника, просят немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Сам Гурунян уже заявил, что никого не убивал.