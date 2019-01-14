В Армении призвали отстреливать российских военных

Накануне в армянском городе Гюмри прошла акция протеста, привязанная к четвертой годовщине со дня убийства семьи Аветисян из семи человек, включая двухлетнюю девочку и 6-месячного младенца. Преступление совершил российский военнослужащий Валерий Пермяков, отбывающий наказание в России.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru.

12 января были еще и сороковины убитой 3 декабря 2018 года жительницы Гюмри. И в убийстве 57-летней женщины-уборщицы вновь подозревается военнослужащий российской военной базы в Гюмри. Он, как пишет ереванское издание "Панорама", так и не переведен в армянскую тюрьму, на чем настаивает армянская общественность.

В Армении все чаще звучат требования о выводе российской военной базы из Гюмри, проводятся акции протеста в адрес российских военных.

Поведение российских военнослужащих называли "неконтролируемым и преступным", а 102-ю российскую базу не гарантом безопасности, а угрожающим, террористическим фактором для местного мирного населения.

"Армянскому народу внушили стереотип, что Армения не сможет существовать без России", - отмечала по этому поводу глава армянского пресс-клуба Нарине Мкртчян.

"Вопрос установления достойных межгосударственных отношений с Россией никогда не был в повестке армянских властей, вассальная зависимость воспринимается как неоспоримый факт. Армения всегда ставит интересы России выше своих интересов, голосуя в международных инстанциях по тому или иному вопросу, из-за чего наши позиции становятся уязвимы". Такое заявление некоторое время назад Мкртчян сделала корреспонденту сайта "Кавказский узел".

Армянский аналитик Саргис Арцруни назвал "кровавым почерком империи" инциденты, связанные с российскими военнослужащими в Гюмри. "Москва доказала, что для нее военнослужащий-убийца намного дороже, нежели армяно-российские отношения", - заявил он.

В своих аналитических выкладках Саргис Арцруни дошел до того, что обвинил Россию в поражении Армении в ходе четырехдневных боев в апреле 2016 года: "...Поставленное Россией оружие пролило кровь более ста молодых армян".

В свою очередь, основатель и руководитель Клуба журналистов "Аспарез", член Совета старейшин Гюмри Левон Барсегян заявил в интервью сайту "Первый Информационный", что 102-ю российскую военную базу надо взять под двойной контроль.

Он предложил, чтобы все казармы на военной базе находились под особым контролем. Нужно "построить ограждения, провести колючую проволоку, специальные защитные меры, строительство инженерных сооружений, а также внедрить систему видеонаблюдения".

В свою очередь, сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян заявил телеканалу "А1+", что армянская сторона поставила целью не только вывести российскую военную базу из Армении, но и решение вопроса деколонизации Армении, а это будет возможно только посредством отмены Московского договора 16-го марта 1921 года".

Проармянские московские аналитики пытаются остудить "горячие армянские головы". К примеру, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью "МК" заявил, обращаясь к Еревану, что россйская военная база в Армении является сдерживающим фактором турецких амбиций. "База прикрывает Армению от Турции", - сказал он.

Но все тот же Левон Барсегян призывает отстреливать российских военных. На своей странице в Facebook, по сообщению издания "Верелг", он выступил с призывом установить круглосуточное дежурство около дислоцированной в Гюмри российской военной базы, причем с охотничьими ружьями.

Разговоры о необходимости ликвидации российской военной базы в Армении вызывают вопросы у российских экспертов. Так, заместитель директора российского центра политического и военного анализа, военный эксперт Александр Храмчихин прямо заявил армянским СМИ: "Армения существует только потому, что на ее территории находится российская военная база. Это настолько очевидно, что для меня странно, что есть какие-то вопросы по этому поводу".