У проармянского ТНТ становится все больше проблем. Не так давно, как известно, в суд на выходящее на данном российском канале шоу Comedy Woman подал внук генерала Дмитрия Карбышева, посчитавший, что клоунская передача оскорбила память его деда, героически погибшего в концлагере в 1945 году.

А теперь на шоу ополчились и внуки маршалов Баграмяна и Конева. Оказывается, некрасивая шутка в адрес Карбышева далеко не первый случай, когда клоунессы озвучивали оскорбительные шутки, касающиеся святых для многих в России, да и на всем постсоветском пространстве понятий.

Как пишет РБК, внуки Баграмяна и Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ. Об этом телеканалу "360" сообщил внук Баграмяна Иван.

По его словам, речь идет о номере, в котором бывшая участница шоу Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Коневым и народным комиссаром внутренних дел СССР Николаем Ежовым. Баграмян подчеркнул, что могила Ежова "находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян". Внук маршала заявил, что сценарист, написавший текст, не владеет достаточными знаниями.

По словам Баграмяна, шутка оскорбила память всех, кто совершил настоящий подвиг во время войны. Заявление будет подано в СК через Фонд памяти полководцев Победы, который объединяет более 60 семей командующих армией во время войны, добавил он.

Издание напоминает, что в конце февраля заявление в СК на шоу подал внук генерала Дмитрия Карбышева, попавшего в плен к нацистам и погибшего в 1945 году в концлагере. Поводом стала шутка Медведевой о "замерзшем духе" генерала, прозвучавшая в шоу в 2013 году. На номер обратил внимание режиссер Никита Михалков, который в эфире своей программы "Бесогон" назвал участниц Comedy Woman "овцами". После этого Наталья Медведева в своем Instagram извинилась и заявила, что считала фамилию Карбышева вымышленной.

Прокомментировать ситуацию мы попросили известного российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова:

"Российский откровенно проармянский телеканал ТНТ, откровенно дебилизирующий российскую молодежную аудиторию категории 18+, в очередной раз оказался в эпицентре медиа-скандала. Для меня это не удивительно, поскольку ориентация на тематику, что называется, "ниже пояса", интерес к которой у ребенка согласно законам возрастной физиологии проявляется в возрасте 6-10 лет, а потом проходит, в плане развития интеллекта никого до добра не доводит. ТНТ в своих программах из серии Comedy традиционно демонстрирует нездоровый юмор для малолеток. Авторы, продюсеры и актеры этого канала по уровню своего социального развития вполне соответствуют этому определению, равно как и хозяева этого средства вещания совершенно конкретной этнической принадлежности. Словом, как говорят в России, "каков поп, таков и приход".

Но не стану далее распространяться о качестве контента российского телевещания, оно всем хорошо известно, тем более что сейчас мы говорим об очередном скандале вокруг ТНТ, а не разбираем методы вещания российского телевидения с высоким процентом присутствия в нем армянских и проармянски ангажированных кадров.

В нынешней ситуации меня умиляет тот факт, что змея укусила сама себя за хвост, и весь тот поток откровенно наглого и агрессивного невежества, который предназначается для потребления российской аудиторией, затронул главного спонсора и заказчика. ТНТ открыто оскорбил чувство национальной гордости, и даже более того - гипертрофированной национальной гордости армян, и поэтому очень интересно теперь будет наблюдать за развитием событий.

Маршал Иван Баграмян - это величина, минимум, европейского масштаба, его имя вписано в скрижали военной истории человечества, проведенные под его командованием операции на завершающем этапе Второй мировой войны изучают в военных академиях всех стран мира. Не знать об этом может только невежда, который среднюю школу окончил с троечным аттестатом. Впрочем, чтобы разыгрывать клоунаду на любимую ТНТ тематику "ниже пояса", особого ума не надо. Пока это не касалось объектов национальной гордости хозяев ТНТ, было как-то глупо и даже бессмысленно рассуждать о том, какой будет их реакция на аналогичные скандалы, не раз случавшиеся в прошлом, но теперь все резко изменилось. Хотя для нынешнего поколения армян, воспитанных в духе героизации нацизма и апологетизации нацистского преступника Нжде, советский маршал Баграмян уже может не являться национальным героем и нравственным авторитетом, и тогда нам останется только констатировать факт того, что армянский национализм уже давно для самих армян не доминанта, а только внешний атрибут их национальной тусовки, такой же бессмысленной и аморальной, как многие передачи ТНТ".

Отметим, что отношение к памяти Баграмяна в Армении действительно достаточно странное. Такое впечатление, что новое поколение армян вообще не в курсе, чем прославился этот человек. Иначе армянские бандиты не назвали бы свое незаконное формирование в период участия в оккупации грузинских территорий именем Баграмяна. Так называемый батальон имени Баграмяна чинил зверства над грузинским населением Абхазии и совершил немало прочих преступлений в ходе той войны. Родственникам маршала следовало бы задуматься и над тем, что наименование незаконного вооруженного формирования, запятнавшего себя геноцидом, именем их знаменитого предка, тоже является прямым глумлением над его памятью.

"Наследие" нациста Нжде ценится в Армении гораздо выше, чем память о советском маршале. И не Баграмян, а Нжде позиционируется агитпропом как герой армянского народа.

Когда несколько лет назад в Ереване при участии высшего руководства страны открылся памятник Гарегину Нжде, группа армян, проживающих в разных странах, выступила с обращением, которое опубликовало российское издание KM.RU.

В обращении было отмечено, что далеко не все в Армении имеют сегодня смелость выступить против героизации Гарегина Нжде, Драстамата Канаяна (Дро) и других фашистских приспешников, проводимой на государственном уровне.

"К сожалению, власти Армении ведут целенаправленную политику по героизации фашистских преступников, террористов, при этом забывая о реальных героях Великой отечественной войны. У армян достаточно славных героев, покрывших себя блестящей боевой славой. Наш земляк маршал Иван Баграмян является примером настоящего героизма и служения отечеству. Однако, ни о нем, ни о других армянских героях подобного масштаба сегодня в Армении практически не вспоминают, тропинка к их памятникам давно уже заросла травой, а сегодняшняя армянская молодежь воспитывается на примере фашистских приспешников", - указывали авторы обращения.

Так что бездарные репризы авторов шоу на проармянском ТНТ - это еще не самая большая проблема.

Зульфугар Ибрагимов